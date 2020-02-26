В Улан-Удэ выберут всебурятских Дангин и Баатаров

Сейчас отборочные туры конкурса проходят в районах Бурятии, Забайкалья и Иркутской области
В дни Сагаалгана отборочные туры межрегионального конкурса «Баатар. Дангина – 2020» пройдут в Бурятии и соседних регионах.
В конкурсе могут принять участие представители любых национальностей, владеющие бурятским языком. Конкурс пройдёт в три тура. I тур отборочный – в районах Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Второй тур 9 марта в колледже искусств имени П. И. Чайковского выявит финалистов конкурса. Заключительным туром станет финал 10 марта в государственном русском драматическом театре имени Н. А. Бестужева.
Конкурсанты покажут знание бурятских традиций. Обязательное условие: в исполнении песен, разговорной речи, костюме участники должны придерживаться локальных традиций своего рода, возраста.
Юноши и девушки исполнят художественные номера в любом жанре искусства. Весёлыми историями-небылицами о себе или о своих друзьях в остроумных куплетах, скетчах, юмористические стихотворениях и песнях развеселят зрителей участник-мальчики. Юноши покажут свою ловкость и находчивость в игре «Тэбэг» («Зоска»). А девочки и девушки продемонстрируют современный бурятский стилизованный наряд. Умелое сочетание современных веяний в мировой моде с элементами национального костюма, сочетание цветов, подбор аксессуаров, головных уборов, обуви, украшений и прически можно взять на вооружение всем модницам.
Конкурс определит победителей – знатоков бурятских традиций в номинациях по возрастным категориям: «Эдир Баатар» и «Эдир Дангина», «Баатар» и «Дангина». Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
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Общество, Фото:
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