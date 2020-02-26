Cамыми меткими в МВД Бурятии стали наркополицейские

В МВД Бурятии подвели итоги лично-командного первенства по стрельбе из боевого оружия



В МВД Бурятии подвели итоги лично-командного первенства по стрельбе из боевого оружия, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



В соревнованиях приняли участие 110 сотрудников подразделений ведомства и районных отделов полиции в составе 21 команды.



Самыми меткими по итогам состязаний признаны сотрудники управления наркоконтроля МВД Бурятии. Серебряными призёрами стали, отстав всего на 17 очков, полицейские МО МВД России «Хоринский». Третье место – у команды управления МВД России по Улан-Удэ.



В личном первенстве места распределились следующим образом.



Среди мужчин:



1 место – Виктор Филонов («Гром» УНК МВД) – 150 очков;



2 место – Дымбрыл-Доржо Очиров (ОМВД России по Иволгинскому району) – 149 очков;



3 место – Алдар Жалсанов (МВ МВД России «Хоринский») – 148 очков.



Среди женщин:



1 место – Людмила Думнова (МО МВД России «Хоринский») – 141 очко;



2 место – Анастасия Коваленко («Гром» УНК МВД) – 137 очков;



3 место – Елена Астафьева (ОМВД России по Заиграевскому району) – 121 очко.



Победителям и призёрам вручены кубки и дипломы, грамоты и медали.

