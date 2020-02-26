В МВД Бурятии подвели итоги лично-командного первенства по стрельбе из боевого оружия
В МВД Бурятии подвели итоги лично-командного первенства по стрельбе из боевого оружия, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях приняли участие 110 сотрудников подразделений ведомства и районных отделов полиции в составе 21 команды.
Самыми меткими по итогам состязаний признаны сотрудники управления наркоконтроля МВД Бурятии. Серебряными призёрами стали, отстав всего на 17 очков, полицейские МО МВД России «Хоринский». Третье место – у команды управления МВД России по Улан-Удэ.
В личном первенстве места распределились следующим образом.
Среди мужчин:
1 место – Виктор Филонов («Гром» УНК МВД) – 150 очков;
2 место – Дымбрыл-Доржо Очиров (ОМВД России по Иволгинскому району) – 149 очков;
3 место – Алдар Жалсанов (МВ МВД России «Хоринский») – 148 очков.
Среди женщин:
1 место – Людмила Думнова (МО МВД России «Хоринский») – 141 очко;
2 место – Анастасия Коваленко («Гром» УНК МВД) – 137 очков;
3 место – Елена Астафьева (ОМВД России по Заиграевскому району) – 121 очко.
Победителям и призёрам вручены кубки и дипломы, грамоты и медали.
Cамыми меткими в МВД Бурятии стали наркополицейские
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