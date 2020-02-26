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Cамыми меткими в МВД Бурятии стали наркополицейские

Cамыми меткими в МВД Бурятии стали наркополицейские
Общество, 
В МВД Бурятии подвели итоги лично-командного первенства по стрельбе из боевого оружия

В МВД Бурятии подвели итоги лично-командного первенства по стрельбе из боевого оружия, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие 110 сотрудников подразделений ведомства и районных отделов полиции в составе 21 команды.

Самыми меткими по итогам состязаний признаны сотрудники управления наркоконтроля МВД Бурятии. Серебряными призёрами стали, отстав всего на 17 очков, полицейские МО МВД России «Хоринский». Третье место – у команды управления МВД России по Улан-Удэ.

В личном первенстве места распределились следующим образом.

Среди мужчин:

1 место – Виктор Филонов («Гром» УНК МВД) – 150 очков;

2 место – Дымбрыл-Доржо Очиров (ОМВД России по Иволгинскому району) – 149 очков;

3 место – Алдар Жалсанов (МВ МВД России «Хоринский») – 148 очков.

Среди женщин:

1 место – Людмила Думнова (МО МВД России «Хоринский») – 141 очко;

2 место – Анастасия Коваленко («Гром» УНК МВД) – 137 очков;

3 место – Елена Астафьева (ОМВД России по Заиграевскому району) – 121 очко.

Победителям и призёрам вручены кубки и дипломы, грамоты и медали.
спорт стрельба из боевого оружия полиция
 
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