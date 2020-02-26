В Улан-Удэ осуждённые били хребтовые кости

В колонии-поселении прошли спортивные мероприятия в честь Сагаалгана



В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ прошли праздничные мероприятия, посвящённые наступлению Нового года по восточному календарю – Сагаалгану.



Осуждённые приняли участие в традиционных бурятских играх и состязаниях: борьбе бухэ барилдаан и разбивании хребтовой кости hээр шаалган.



Осуждённые с азартом участвовали в соревнованиях. Победителей наградили сладкими призами, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.







