В колонии-поселении прошли спортивные мероприятия в честь Сагаалгана
В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ прошли праздничные мероприятия, посвящённые наступлению Нового года по восточному календарю – Сагаалгану.
Осуждённые приняли участие в традиционных бурятских играх и состязаниях: борьбе бухэ барилдаан и разбивании хребтовой кости hээр шаалган.
Осуждённые с азартом участвовали в соревнованиях. Победителей наградили сладкими призами, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые били хребтовые кости
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