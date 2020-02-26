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В Улан-Удэ осуждённые били хребтовые кости

В Улан-Удэ осуждённые били хребтовые кости
Общество, 
В колонии-поселении прошли спортивные мероприятия в честь Сагаалгана

В колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ прошли праздничные мероприятия, посвящённые наступлению Нового года по восточному календарю – Сагаалгану.

Осуждённые приняли участие в традиционных бурятских играх и состязаниях: борьбе бухэ барилдаан и разбивании хребтовой кости hээр шаалган.

Осуждённые с азартом участвовали в соревнованиях. Победителей наградили сладкими призами, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



осужденные национальные виды спорта
 
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