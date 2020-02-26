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Участники перехода Хабаровск-Москва преодолели Мандрик в Бурятии

Участники перехода Хабаровск-Москва преодолели Мандрик в Бурятии
Общество, 
После самого высокогорного перевала Бурятии военные пронеслись по Селенге мимо удивлённых рыбаков. ВИДЕО

Военнослужащие Восточного военного округа, участвующие в уникальном переходе Хабаровск-Москва, преодолели самый высокогорный перевал в Бурятии — перевал Мандрик.

Высота перевала около 900 метров. На сегодняшний день этот участок маршрута является наиболее заснеженным, что во многом усложняет задачу по скоростному проходу дистанции. Основным способом передвижения на данном участке пути для участников стал пеший марш. После участники продолжили движение по руслу реки Селенга путём специальной сцепки военнослужащих на лыжах со снегоходам.

В посёлке Селенгинск военнослужащих торжественно встретили местные жители, представители органов власти и студенты политехнического техникума.


В настоящее время спортсмены направляются в Иркутскую область. Им предстоит преодолеть около 100 километров по льду вдоль озера Байкал, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Как сообщал «Байкал-Daily», переход стартовал 28 января в Хабаровске. Менее чем за месяц военнослужащие преодолели более 2 тысяч 600 километров тяжелейшего пути по регионам Дальнего Востока России.

Границу Забайкальского края и Бурятии участники перехода пересекли 21 февраля. Встречу по русским и бурятским обычаям им устроили в Онохое.

22 февраля участников акции торжественно встретили в Улан-Удэ. На Мемориале Победы их приветствовали глава Бурятии Алексей Цыденов, командующий 36 общевойсковой армией, генерал-майор Валерий Солодчук, мэр города Игорь Шутенков, ветераны Великой Отечественной войны и горожане. Здесь состоялся праздничный митинг, развернулась выставка военной техники, были возложены цветы к мемориалу в память о погибших.

Среди тех, кто встретил в Улан-Удэ участников многодневного перехода, был лидер сверхмарафонского легкоатлетического перехода строителей БАМа «Байкал-Москва» 1985 года Алексей Притчин.

Военным устроили небольшую экскурсию по Улан-Удэ, а также свозили в Иволгинский дацан. Здесь им выпала честь поклониться нетленному телу Пандито Хамбо Ламы Этигэлова. «Буря эмоций», - высказался после один из участников перехода.

Военные идут в Москву вместе с копией Знамени Победы. Всего они пройдут 8,4 тысячи километров по территории 17 регионов. Часть пути преодолевают пешком, часть – на лыжах, а часть – на армейских вездеходах. В Москву участники перехода должны прийти к 9 мая.


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