В Бурятии выявили самых спортивных прокуроров

Соревнования посвятили Дню защитника Отечества



21 февраля в честь празднования Дня защитника Отечества состоялась спартакиада среди работников органов прокуратуры Бурятии. В соревнованиях участвовали четыре команды из аппарата прокуратуры республики, городских, районных и специализированных прокуратур.



Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков, открыв мероприятие, пожелал всем участникам спортивного азарта, удачи, победы в честной и открытой борьбе.



В программу состязаний вошли шесть видов спорта: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, подъём гири, перетягивание каната и стрельба из пистолета.



По итогам командного зачёта первое место заняла сборная команда аппарата и районных прокуратур Улан-Удэ, второе место – команда районных прокуратур «Север», третье место – команда районных прокуратур «Юг», четвёртое место – команда специализированных прокуратур.



По словам организаторов, спартакиада прошла в дружеской атмосфере.



Спортивный праздник завершился торжественной церемонией награждения победителей. Прокурор республики Галина Ковалёва поблагодарила присутствующих, поздравила победителей и отметила, что проведение таких мероприятий стало доброй традицией, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

