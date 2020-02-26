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В Бурятии выявили самых спортивных прокуроров

В Бурятии выявили самых спортивных прокуроров
Общество, 
Соревнования посвятили Дню защитника Отечества

21 февраля в честь празднования Дня защитника Отечества состоялась спартакиада среди работников органов прокуратуры Бурятии. В соревнованиях участвовали четыре команды из аппарата прокуратуры республики, городских, районных и специализированных прокуратур.

Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков, открыв мероприятие, пожелал всем участникам спортивного азарта, удачи, победы в честной и открытой борьбе.

В программу состязаний вошли шесть видов спорта: мини-футбол, волейбол, настольный теннис, подъём гири, перетягивание каната и стрельба из пистолета.

По итогам командного зачёта первое место заняла сборная команда аппарата и районных прокуратур Улан-Удэ, второе место – команда районных прокуратур «Север», третье место – команда районных прокуратур «Юг», четвёртое место – команда специализированных прокуратур.

По словам организаторов, спартакиада прошла в дружеской атмосфере.

Спортивный праздник завершился торжественной церемонией награждения победителей. Прокурор республики Галина Ковалёва поблагодарила присутствующих, поздравила победителей и отметила, что проведение таких мероприятий стало доброй традицией, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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