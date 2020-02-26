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26 Февраля

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В Улан-Удэ на Масленицу накормят 2020 блинами

В Улан-Удэ на Масленицу накормят 2020 блинами
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Так народный праздник отметят в этнографическом музее

1 марта жителей Бурятии приглашают на празднование Масленицы в этнографическом музее народов Забайкалья. Будут представлены концертная программа с участием ансамблей «Сибирский сувенир», «Истоки», «Алтан Булаг», «Раздолье», «Лотос», «Уряал», «Живица»; яркое огненное шоу. Все желающие смогут принять участие в покорении ледового столба, конкурсах, потешных состязаниях для детей и взрослых. Каждые 20 минут будут проводиться розыгрыши призов.

Гостей праздника ждут угощения – 2020 блинов с разными начинками, душистый чай с мёдом и вареньем. На ярмарке можно будет приобрести различные сувениры и поделки. Пройдут все самые масленичные забавы: зрелищный конкурс «Взятие ледового столба», большой хоровод, прощание с Масленицей и торжественное её сожжение. В кармашек огромной куклы праздника можно будет положить записку с описанием своих бед. По народному поверью, если сжечь с ней все свои несчастья, они улетучатся вместе с дымом.

Для гостей праздника будет организована автостоянка на поляне напротив базы «Оранж Хаус», откуда будут курсировать автобусы до музея и обратно. Также будет работать специальный маршрут от остановки «Стрелка». Об этом сообщает пресс-служба этнографического музея.

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