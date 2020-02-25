В Улан-Удэ на «пожаре» эвакуировали осуждённых

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В исправительной колонии № 8 провели пожарно-тактические учения



В исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ состоялись совместные пожарно-тактические учения УФСИН и МЧС.



По легенде, произошло возгорание одноэтажного строения на территории исправительной колонии. Система оповещения сработала незамедлительно. Подоспевшие сотрудники учреждения провели срочную эвакуацию осужденных.



Для тушения пожара и спасения людей всего были привлечены 8 единиц техники и 38 человек, включая силы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.



Благодаря слаженным действиям всех участников учения в кратчайшие сроки пожар был локализован и ликвидирован. Условно пострадавшим осужденным оказана первая медицинская помощь, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

