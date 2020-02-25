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В Улан-Удэ на «пожаре» эвакуировали осуждённых

В Улан-Удэ на «пожаре» эвакуировали осуждённых
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В исправительной колонии № 8 провели пожарно-тактические учения

В исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ состоялись совместные пожарно-тактические учения УФСИН и МЧС.

По легенде, произошло возгорание одноэтажного строения на территории исправительной колонии. Система оповещения сработала незамедлительно. Подоспевшие сотрудники учреждения провели срочную эвакуацию осужденных.

Для тушения пожара и спасения людей всего были привлечены 8 единиц техники и 38 человек, включая силы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Благодаря слаженным действиям всех участников учения в кратчайшие сроки пожар был локализован и ликвидирован. Условно пострадавшим осужденным оказана первая медицинская помощь, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
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