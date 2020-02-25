Карантин в школах помог снизить число заболевших ОРВИ
В Улан-Удэ заболеваемость ОРВИ идёт на снижение. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ниже в 1,4 раза, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», карантин в городских школах, введённый 10 февраля, отменён. Завтра, 26 февраля, школьники выходят на занятия. Закрытие школ помогло в снижении заболеваемости.
- В возрастной группе от 7 до 14 лет наблюдается снижение заболеваемости. Если сравнивать показатели за шестую неделю (с 3 по 9 февраля) с показателем восьмой недели (с 17 по 23 февраля), то заболеваемость снизилась в 2,5 раза. На основании этого принято решение о возобновлении учебного процесса в школах Улан-Удэ с 26 февраля, - пояснили в управлении Роспотребнадзора.
При этом сохраняется запрет на массовые мероприятия для детей и с участием детей. В организациях усилены дезинфекционный режим и мониторинг посещаемости занятий детьми.
В целом же по Бурятии всё же наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ. За восьмую неделю (17 – 23 февраля) зарегистрировано более 4 тысяч случаев ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 32%.
Показатели республиканского эпидпорога по заболеваемости превышены в шести районах республики (Баунтовский, Джидинский, Кижингинский, Муйский, Мухоршибирский, Северо-Байкальский) и в городе Северобайкальск.
Заболеваемость ОРВИ в Улан-Удэ пошла на спад
Общество, Фото:
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