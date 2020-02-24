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24 Февраля

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Хабаровск-Москва и Байкал-Москва: В Бурятии встретились уникальные марафоны

Хабаровск-Москва и Байкал-Москва: В Бурятии встретились уникальные марафоны
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Участников перехода Хабаровск-Москва в Улан-Удэ встретил ветеран пробега 1985 года

Участник уникального сверхмарафона 1985 года Байкал-Москва Алексей Притчин встретился в Улан-Удэ с военными, идущими на лыжах из Хабаровска Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Как сообщал «Байкал-Daily», семеро военнослужащих соединения специального назначения вышли из Хабаровска 28 января. Они идут в Москву вместе с копией Знамени Победы. Всего они пройдут 8,4 тысячи километров по территории 17 регионов. Часть пути преодолевают пешком, часть – на лыжах, а часть – на армейских вездеходах. В Москву военные должны прийти к 9 мая.

Границу Забайкальского края и Бурятии участники перехода пересекли 21 февраля. Встречу по русским и бурятским обычаям им устроили в Онохое.

22 февраля участников акции торжественно встретили в Улан-Удэ. На Мемориале Победы их приветствовали глава Бурятии Алексей Цыденов, командующий 36 общевойсковой армией, генерал-майор Валерий Солодчук, мэр города Игорь Шутенков, ветераны Великой Отечественной войны и горожане. Здесь состоялся праздничный митинг, развернулась выставка военной техники, были возложены цветы к мемориалу в память о погибших.

Военным устроили небольшую экскурсию по Улан-Удэ, а также свозили в Иволгинский дацан. Здесь им выпала честь поклониться нетленному телу Пандито Хамбо Ламы Этигэлова. «Буря эмоций», - высказался после один из участников перехода.

Среди тех, кто встретил в Улан-Удэ участников многодневного перехода Хабаровск-Москва, был лидер сверхмарафонского легкоатлетического перехода строителей БАМа «Байкал-Москва» 1985 года Алексей Васильевич Притчин.



Тот уникальный переход проходил в 1985 году под девизом «БАМ-магистраль мира» и был посвящён 40-летию Победы в Великой Отечественной Войне, а также был направлен против американского насилия и мирового гегемонизма того времени. Пробег и по сей день не имеет аналогов в истории отечественного и мирового спорта.

По словам Алексея Васильевича, госдепартамент Соединённых Штатов неоднократно, различными способами пытался прекратить переход и предать его забвению.

Стартовав 30 марта в городе Северобайкальск и преодолев порядка шести тысяч километров, 15 участников сверхдальнего пробега прибыли в Москву, где на площади Дружбы состоялся торжественный митинг. С собой спортсмены перенесли капсулы с байкальской землей. Одна из них была установлена на родине Владимира Ленина в Ульяновске, а другая предназначалась для Мемориала Победы в Москве.

По маршруту пробега проводились митинги, встречи с ветеранами войны и труда, местными жителями. На отдельных этапах пробега марафонцев сопровождало более 10 тысяч любителей спорта. За время пробега собрано более 100 тысяч подписей под воззванием БАМовцев за мир.



Справка:

Алексей Васильевич Притчин родился в 1946 году в Бичурском районе Бурятии в семье служащих. После окончания Сельскохозяйственного института в городе Улан-Удэ и Иркутского Государственного университета работал на строительстве Байкало-Амурской магистрали. За более чем 35-летний стаж работы на строительстве БАМа занимался научной, проектной, просветительской, комсомольской, партийной деятельностью. Вёл работу по социально-экономическим вопросам, культурному, спортивному досугу строителей БАМа, курировал образование трудящихся, молодежи и студентов в Северо-Байкальском районе Бурятии.

В 1985 году возглавил легкоатлетический марафон «Байкал-Москва». В дальнейшем трудился в районах северного Байкала. Ветеран социалистического труда, заслуженный работник культуры Республики Бурятия, мастер спорта СССР, ветеран БАМа.

Проживает вместе с семьей в Улан-Удэ. Ведёт активный образ жизни. 
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