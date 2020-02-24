«Буря эмоций»: В Бурятии отслужили молебен для участников перехода до Москвы

Как сообщал «Байкал-Daily», 21 февраля границу Бурятии пересекли участники уникального перехода Хабаровск – Москва. Семеро военнослужащих соединения специального назначения с конца января идут в столицу через всю страну пешком и на лыжах. Более равнинные участки военные преодолевают на отечественных снегоходах «Варяг». С собой у участников копия Знамени Победы.
22 февраля участников акции торжественно встретили в Улан-Удэ. На Мемориале Победы их приветствовали глава Бурятии Алексей Цыденов, командующий 36 общевойсковой армией, генерал-майор Валерий Солодчук, мэр города Игорь Шутенков, ветераны Великой Отечественной войны и горожане. Здесь состоялся праздничный митинг, развернулась выставка военной техники, были возложены цветы к мемориалу в память о погибших.
Также участники перехода посетили Иволгинский дацан.
- Для команды была организована экскурсия по буддийским храмам, которые находятся на территории исторического комплекса. После чего единственный в Вооружённых силах России буддийский священнослужитель Баир-лама провёл молебен, чтобы участники перехода благополучно преодолели столь нелегкий путь, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Помимо этого, военнослужащим представилась уникальная возможность поклониться нетленному телу Хамбо Ламы Даши-Доржо Этигэлова.
Военных накормили наваристым супом, который им особенно понравился.
- Для меня это просто буря эмоций. Я просто восхищён аурой, как будто в другом мире побывал, - поделился впечатлениями от Иволгинского дацана участник марша Руслан Кузнецов. – Храм очень красивый. Про нетленное тело я много видел видео, но в первый раз увидел вживую. Люди очень доброжелательные – монахи, экскурсоводы.
Кроме того, участники перехода Хабаровск - Москва посетили массовые развлекательные мероприятия, посвящённые празднованию Сагаалгана, который с размахом в эти дни празднует вся Бурятия.
- Военнослужащие увидели на главной площади Улан-Удэ концерт, театрализованные представления сводных городских ансамблей, а также попробовали национальную кухню, которую по традиции готовят на этот праздник. Также на главной площади Улан-Удэ группа ознакомилась с визитной карточкой города, памятником самой большой в мире головы Ленина, - отметили в Восточном военном округе.
Общая протяженность маршрута Хабаровск – Москва составляет 8492 километра. Всего будет пройдено 17 регионов. По окончанию визита в Бурятии группа отправится в Иркутскую область, маршрут будет проходить по льду озера Байкал. В Москве военные должны оказаться 7 мая.