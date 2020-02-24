«Буря эмоций»: В Бурятии отслужили молебен для участников перехода до Москвы









Кроме того, участники перехода Хабаровск - Москва посетили массовые развлекательные мероприятия, посвящённые празднованию Сагаалгана, который с размахом в эти дни празднует вся Бурятия.



- Военнослужащие увидели на главной площади Улан-Удэ концерт, театрализованные представления сводных городских ансамблей, а также попробовали национальную кухню, которую по традиции готовят на этот праздник. Также на главной площади Улан-Удэ группа ознакомилась с визитной карточкой города, памятником самой большой в мире головы Ленина, - отметили в Восточном военном округе.



Общая протяженность маршрута Хабаровск – Москва составляет 8492 километра. Всего будет пройдено 17 регионов. По окончанию визита в Бурятии группа отправится в Иркутскую область, маршрут будет проходить по льду озера Байкал. В Москве военные должны оказаться 7 мая.

