В ритуальный костёр кидали газеты, пластик и целлофан
22 февраля в Улан-Удэ на 12 площадках прошёл обряд очищения Дугжууба, который устраивается в преддверии Сагаалгана. Ламы готовили так называемый «Соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывали» подношение Чойжал сахюусану, когда разгорается огонь. Затем торжественно сжигали, читая особые молитвы и очищающие мантры, и прося о защите всех присутствующих и молящихся. Всё это сжигается на большом костре как символ духовного очищения».
Из года в год верующие также приносят небольшие кусочки теста, ткани или салфетки, которыми проводят обтирание. Эти тряпочки бросают в другой, меньший по размеру костёр. Ламы не раз говорили, что чем бросать в огонь тряпки и бумаги, лучше очиститься мысленно. Однако число кидающих в костёр свои кусочки теста и тряпочки не уменьшается.
В этом году запечатлели и вовсе невиданное зрелище – один из костров на Дугжуубе превратили в мусорку. Снимок появился в паблике «Аноним 03».
«Дугжууба 2020. После этого, какие вы верующие!? Это обряд. Костёр очищения. Вы превратили его в мусорку. Зачем кидать в костёр пластик, целлофан, газеты? И так каждый год. Слов нет. Прежде, чем делать что-то серьёзное, сначала узнайте, как это делать, как положено, а не как вам вздумалось», - поделился автор фото.
В Улан-Удэ костёр Дугжуубы превратили в мусорку
Общество, Фото:
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