Сотрудники отдела МВД России по Кяхтинскому району встретились с супругой ветерана внутренних дел, участника Великой Отечественной войны Агнией Ильиничной Игумновой
94-летняя труженица тыла рассказала молодым сотрудникам полиции о тяжёлых военных годах, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Несмотря на преклонный возраст, она прекрасно помнит те страшные годы, тяжёлую работу, и как она вместе с братьями и сестрами работала для фронта и Победы. Уже после войны она познакомилась со своим будущим мужем – Иннокентием Петровичем Игумновым, который прослужил в органах внутренних дел Бурятии 38 лет.
Сотрудники полиции и юные инспекторы движения организовали для почётной гостьи праздничное концертное мероприятие.
Агния Ильинична поблагодарила полицейских за теплый приём. Руководители отдела вручили ей ценный подарок – холодильник.
Все ценные подарки, вручаемые семьям ветеранов Великой Отечественной войны и труженикам тыла, находящимся на попечении МВД Бурятии, приобретаются в соответствии с пожеланиями и потребностями ветеранов и их близких.
Бурятские полицейские подарили супруге ветерана холодильник
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