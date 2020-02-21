Бурятских борцов наградили премиями от 150 до 400 тысяч

- Это, безусловно, гордость республики. Борьба – это олимпийский вид спорта, наш исторический вид спорта. У нас появились совсем другие надежды и ожидания, мы на вас смотрим с большей верой. Хотелось бы всех поблагодарить, компанию ЗГРП за поддержку – последние полгода ребята постоянно на сборах, у нас появились другие возможности. Я всех благодарю, это командная работа и, безусловно, работа самих борцов. Никакие победы, результаты не достигаются без большого и постоянного труда, - поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.





Балдан Цыжипов за первое место на турнире «Иван Ярыгин» и за третье место в чемпионате Европы был удостоен премии в 350 тысяч рублей. И, наконец, премию в 400 тысяч рублей вручили Александру Богомоеву, за победу в чемпионате Европы и в Гран-при «Иван-Ярыгин».



