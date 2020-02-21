Бурятских борцов наградили премиями от 150 до 400 тысяч

Сегодня бурятских борцов, чемпионов и призёров «ярыгинского» турнира, а также чемпионата Европы поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов, министр спорта республики Вячеслав Дамдинцурунов и генеральный директор «Забайкальского горнорудного предприятия» Александр Воронков, чья компания является генеральным спонсором сборной Бурятии по борьбе.
Алексей Цыденов отметил, что таких результатов бурятские борцы не показывали никогда. «Золота у нас не было 38 лет, бронзы в тяжёлом весе у нас вообще никогда не было. На «Ярыгина» у нас четыре золота и две бронзы – такого не было никогда. Столько медалей, можно запутаться!» - сказал он.
- Это, безусловно, гордость республики. Борьба – это олимпийский вид спорта, наш исторический вид спорта. У нас появились совсем другие надежды и ожидания, мы на вас смотрим с большей верой. Хотелось бы всех поблагодарить, компанию ЗГРП за поддержку – последние полгода ребята постоянно на сборах, у нас появились другие возможности. Я всех благодарю, это командная работа и, безусловно, работа самих борцов. Никакие победы, результаты не достигаются без большого и постоянного труда, - поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», на турнире Гран-при «Иван Ярыгин» сборная Бурятии завоевала 6 медалей. Александр Богомоев, Балдан Цыжипов, Мария Кузнецова и Вероника Чумикова стали чемпионами, а Евгений Жербаев и Даша Шарастепанов - бронзовыми призёрами.
На чемпионате Европы в Риме Александр Богомоев завоевал золото, Балдан Цыжипов – бронзу «с золотым отливом», Стальвира Оршуш и Мария Кузнецова также завоевали бронзовые награды. Спортсменов с большим размахом встречали в улан-удэнском аэропорту.
Сегодня спортсменов поздравили власти республики, а компания «Забайкальское горнорудное предприятие» и бренд ювелирных украшений из нефрита «Ориентал Вэй» вручили чемпионам и призёрам специальные денежные премии и комплекты эксклюзивных ювелирных украшений.
Как сообщал «Байкал-Daily», 11 ноября 2019 года был подписан договор о сотрудничестве и взаимодействии между министерством спорта и ЗГРП. Компания проспонсировала федерацию спортивной борьбы Бурятии на 5,4 миллиона рублей.
- Мы все отдаём отчёт, какой это гигантский труд, у борца должна быть воля к победе, целеустремлённость, желание побеждать. Что можно сказать, мы будем стараться помогать вам. Огромное спасибо тренерам, которые вложили столько времени, сил, свою душу для того, чтобы воспитать таких прекрасных спортсменов. Что могу сказать – только вперёд, к звёздам! Чтобы стимулировать развитие спорта, мы - «Забайкальское горнорудное предприятие» учредили премию спортсменам. Мы хотим их вручить и ещё раз поздравить борцов, - сказал гендиректор ЗГРП Александр Воронков.
Бронзовым призёрам Гран-при «Иван Ярыгин» Евгению Жербаеву и Даша Шарастепанову вручили премии на 150 тысяч рублей. Веронике Чумиковой и Стальвире Оршуш также вручили премии на 150 тысяч рублей. За победу на турнире «Иван Ярыгин» и бронзу на чемпионате Европы Марии Кузнецовой вручили премию в 350 тысяч рублей.
Балдан Цыжипов за первое место на турнире «Иван Ярыгин» и за третье место в чемпионате Европы был удостоен премии в 350 тысяч рублей. И, наконец, премию в 400 тысяч рублей вручили Александру Богомоеву, за победу в чемпионате Европы и в Гран-при «Иван-Ярыгин».
За поддержку поблагодарили старший тренер сборной команды Бурятии Валерий Иванов и победитель чемпионата Европы, победитель турнира «Иван Ярыгин» Александр Богомоев.
- От всех нас, спортсменов и тренеров, хотел бы лично поблагодарить главу нашей республики Алексея Цыденова и гендиректора ЗГРП Александра Воронкова. Сейчас финансирование на спорт увеличили в три раза – мы этого не ожидали, такого отношения к нам. Мы будем работать дальше, достигать вершины. Большое спасибо всем, - сказал Валерий Иванов.
- Прежде всего хотелось бы сказать огромное спасибо главе Бурятии и Александру Сергеевичу (Воронкову – прим.ред) за всё что вы делаете и за помощь в подготовке. Низкий поклон моим тренерам, спасибо всем болельщикам. Я хочу перейти в олимпийскую весовую категорию 65 кг, хорошо подготовиться к чемпионату России и выступить достойно. Попасть в олимпийскую команду и выступить в Токио, спасибо, – коротко сказал Александр Богомоев.