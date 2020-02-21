Село Максимиха – одно из красивейших и популярных туристических мест Баргузинского района
Однако до недавнего времени в селе был высок риск распространения возникших пожаров на большие площади, поскольку пожарные подразделения Государственной противопожарной службы Бурятии не могли прибыть на помощь в краткие сроки. Это связано со значительной удаленностью ближайшей пожарной части, которая находится на расстоянии 30 км.
В связи со сложной пожароопасной обстановкой в селе Максимиха и его окрестностях была увеличена штатная численность 1-го Баргузинского отряда Государственной противопожарной службы. С начала года на дежурство в селе Максимиха заступают два водителя пожарных автомобилей.
Слова благодарности в связи с этим событием от всех жителей села Максимиха выразил Глава МО ГП «Поселок Усть-Баргузин» Светлана Кривогорницына: «Это была огромная необходимость для Максимихи, потому что тут все сооружения деревянные. У нас замечательные пожарные, но пока они доедут до нашего села… Поэтому благодарю всех, особенно главу Бурятии Алексея Самбуевича Цыденова, по поручению которого ставка была открыта. Мы теперь спокойны за Максимиху!»
По информации республиканского агентства ГО и ЧС
В Бурятии прибавили пожарных для защиты Максимихи
Общество, Фото:
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