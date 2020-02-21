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В Забайкалье дети превратились в огнеборцев и вышли на боевое дежурство

В Забайкалье дети превратились в огнеборцев и вышли на боевое дежурство
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дети учились оперативно надевать боевую форму и пили чай с тортом

В Забайкальском крае в специализированной пожарно-спасательной части в преддверии 23 февраля на смену заступает усиленный караул. Двенадцати профессиональным огнеборцам будут помогать девять детей.

Начальник смены распределяет обязанности, закрепляет за каждым пожарным помощников. Самого маленького огнеборца – двухлетнего Владимира - назначают дневальным, закрепив на его форму специальный значок. Малыш с гордостью носит на груди отличительный знак и с интересом наблюдает за тем, как его четырёхлетний брат Александр и старшие ребята учатся быть пожарными.

Кадеты специализированного класса МЧС учатся оперативно надевать боевую форму одежды пожарного, работать в аппарате защиты органов дыхания и перемещаться в связке, изучают техническое оснащение пожарного автомобиля – эти навыки пригодятся им в будущем в работе, рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

- В классе МЧС интереснее учиться, чем в других классах. Мне нравится профессия пожарного и спасателя, потому что помогать людям – это благородное дело. Я сталкивался в своей жизни с пожарами, видел, как работают пожарные. Нужно быть очень смелым человеком, чтобы спасать других людей, - рассказал кадет Вадим.

После отработки практических навыков юные и профессиональные пожарные сели за один стол, чтобы попить чай с тортом накануне праздника отважных мужчин и поделиться самыми интересными историями из практики огнеборцев. Старший инструктор-пожарный Алексей рассказал ребятам, как его караул спасал жителей из горящего двухэтажного дома, а также поделился тем, что в пожарные он пришёл из военных – до 2005 года служил в морской пехоте.

- В МЧС России я пришёл из вооружённых сил. Там служил и тут служу Родине. Могу отметить, что пожарные – это люди, которые каждый день находятся в бою с огнём, они защищают страну и народ в мирное время, - рассказал старший инструктор-пожарный СПСЧ Алексей.


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