В Бурятии рассмотрят вопрос квартир для борцов Богомоева и Цыжипова

«Как будто звёзды сошлись»: Александр Богомоев и Балдан Цыжипов рассказали о чемпионате Европы
Сегодня в Улан-Удэ чествовали победителя и призёра чемпионата Европы по вольной борьбе-2020 Александра Богомоева и Балдана Цыжипова. Чемпион Александр Богомоев заявил, что готов перейти в олимпийскую весовую категорию 65 кг, достойно выступить на чемпионате России и попасть на Олимпийские игры в Токио.
- Меня поддерживали близкие люди, друзья и тренеры. Мне казалось, что мой тренер Валерий Николаевич верил в меня больше, чем я сам. Так что спасибо этим людям, - сказал он.
Александр Богомоев рассказал, как проходил чемпионат Европы в Риме и поделился своими планами.
- В день чемпионата утром мы взвешиваемся, через три часа начинается чемпионат – у меня по счёту была четвертая схватка. В первой схватке с парнем из Греции я выиграл явно, затем встретился со спортсменом из Болгарии, он довольно опытный, постарше меня. С ним была непростая схватка, выиграл 6:4. Полуфинал был довольно тяжёлый, выиграл на последних секундах, - рассказывает чемпион. – Финал был на следующий день, с соперником мы встречались уже шесть раз, но последние два раза я ему проигрывал. Так что, сейчас выиграть получилось, как-то так, - улыбается Александр.
Он добавил, что был очень рад такой большой победе, особенно после небольшого перерыва.
Спортсмен рассказал, что, возможно, выступит на турнире «Baikal Open 2020» на призы главы Бурятии, но это под большим вопросом: «Буду смотреть по самочувствию», сказал он.
- А так, основная подготовка к чемпионату России, который пройдёт здесь у нас в апреле. Мне есть над чем поработать, мы приложим все усилия, - добавил Александр Богомоев.
Спортсмен Балдан Цыжипов, взявший бронзовую медаль, рассказал, что скоро его ожидает лицензионный турнир в Будапеште, уже 3 марта они выезжают на сборы в Кисловодск. После турнира Балдан Цыжипов также начнёт активно готовится к чемпионату России.
- Мы занимаемся спортом, а в спорте всегда ставятся наивысшие цели. Я всегда стремился к победам, но в этом году как будто звёзды сошлись, так повезло. Мы много готовились и это результат, - сказал Балдан Цыжипов.
Министр спорта Вячеслав Дамдинцурунов отметил, что с сентября 2019 года Балдан Цыжипов принял участие в шести международных турнирах, и в общей сложности перед чемпионатом Европы провёл более 30 схваток.
На пресс-конференции по поводу чествования бурятских борцов глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал новость о том, что главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев предложил выделить Александру Богомоеву и Балдану Цыжипову квартиры.
- Мы рассмотрим этот вопрос совместно с федерацией спортивной борьбы Бурятии, я думаю, мы поддержим такое решение, - коротко ответил Алексей Цыденов.
В Бурятии рассмотрят вопрос квартир для борцов Богомоева и Цыжипова
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