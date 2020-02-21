Новый проект предназначен для людей с нарушением зрения
В Забайкальском крае появилась первая в России «говорящая» книга на бурятском языке. Новый проект был запущен специализированной библиотекой для слабовидящих и незрячих и центром развития бурятской культуры.
Говорящая книга является самым простым, удобным и эффективным способом получения новой информации, обучения и организации досуга для людей с нарушением зрения. Воспроизводится с помощью специального устройства – тифлофлешплеера.
- Сохранение бурятского языка – очень важное культурологическое дело для сохранения нации. Среди наших читателей много бурят, поэтому велика потребность именно в национальной литературе. До сегодняшнего дня тифлолитературы на бурятском языке не было нигде по всей России, – рассказала директор краевой библиотеки для слабовидящих и незрячих Татьяна Смирнова.
Книга содержит два произведения писателя из Республики Бурятия, уроженца Агинского Бурятского округа Гарма-Доди Дамбаева. Повести «Эсэгын дуран» (Отцовская любовь) и «Эхын уян сэдьхэл» («Материнская любовь») рассказывают о судьбах забайкальцев в период Великой Отечественной войны. Длительность записи составляет более трёх часов, для удобства слушателей она разделена на несколько промежутков. Текст читает методист центра развития бурятской культуры Цырендулма Ботомункина.
Книга размещена на федеральном ресурсе электронных говорящих книг для слепых «Библиотека Михайлова» и доступна для скачивания и прослушивания всем бурятам – инвалидам по зрению в стране. Кроме того, издание поступило в фонды краевой спецбиблиотеки для слабовидящих в Чите и библиотеки имени Ц. Жамцарано в Агинском и уже нашло своих читателей. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Забайкальского края.
В Забайкалье выпустили первую «говорящую» книгу на бурятском языке
Общество, Фото:
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