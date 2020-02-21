В Иркутске ночной автобусный маршрут свяжет аэропорт и вокзал

Автобусному маршруту присвоен номер 21



25 февраля новый автобусный маршрут свяжет главный железнодорожный вокзал и аэропорт в Иркутске. Этому внутригородскому автобусному маршруту присвоен номер 21. Он будет следовать через предместье Рабочее, стоимость проезда составит 25 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.



Расписание автобуса составлено с учётом графика движения пригородных и пассажирских поездов, прибывающих на станцию Иркутск-Пассажирский ежедневно с 21:00 до 6:00 местного времени.



Так услугами данного маршрута смогут воспользоваться пассажиры поездов №7 Владивосток – Новосибирск, №72 Иркутск – Северобайкальск, №81 Улан-Удэ – Москва, №82 Москва – Улан-Удэ, №99 Владивосток – Москва, №100 Москва – Владивосток.



Расписание маршрута:

От вокзала Иркутск-Пассажирский автобус отходит в 21:20; 21:40; 23:25; 23:45; 01:45; 02:05; 03:50; 04:10; 05:55 ежедневно.

От иркутского аэропорта – в 22:15; 22:35; 00:20; 00:40; 02:40; 03:00; 04:45; 05:05 также каждый день.



