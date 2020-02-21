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В Улан-Удэ раньше времени из спячки вышли медведи

В Улан-Удэ раньше времени из спячки вышли медведи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пока мишки капризничают в еде и предпочитают яблоки

Медведи из Живого уголка Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ вышли из спячки. Об этом сообщили сегодня сотрудники музея на странице организации в соцсети.

- Наши медведи приветствуют весну! Малыш и Семениха (так зовут мишек) решили не дожидаться наступления календарной весны и вышли на белый свет из своих берлог. Главной причиной, побудившей их покинуть зимние убежища – тёплая в целом зима и установившиеся высокие дневные температуры, - написали сотрудники музея.

В природе обычно они выходят из берлог чуть позже, обычно в первой или второй декаде марта. Сейчас медведи с удовольствием принимают солнечные ванны, важно прохаживаются по вольеру, блестя ещё пышным зимним нарядом.

Проснувшиеся раньше времени мишки немного капризничают в выборе еды, сейчас они из всех угощений принимают только яблоки, хотя обычно не привередливы.

- В этом нет ничего странного, они ещё очень упитанны, когда обмен веществ станет более интенсивным, они немного потеряют в весе и начнут хорошо питаться. А пока они наслаждаются весенним солнцем, - пояснили в музее.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутском зоосаду барсуки тоже проснулись раньше времени.
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