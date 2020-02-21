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В Бурятии вспомнят об одном из первых дирижёров республики

В Бурятии вспомнят об одном из первых дирижёров республики
Общество, 
В Улан-Удэ состоится концерт памяти Аюши Арсаланова

25 февраля исполнится 90 лет со дня рождения выдающегося деятеля культуры Бурятии, одного из первых бурятских оперно-симфонических дирижёров, основоположника инструментального исполнительства на бурятских народных инструментах, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Аюши Арсалановича Арсаланова.

За плечами мастера – годы учёбы в Казанской консерватории имени Н. Жиганова, сначала на оркестровом, затем на дирижёрско-хоровом факультете, в классе известного дирижёра С.А. Казачкова, обучение в 1960-1967 гг. на оперно-симфоническом факультете Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова (класс преподавателя Б.Я. Тилеса). Получив прекрасное всестороннее музыкальное образование, Аюша Арсаланов стал первым в республике дипломированным национальным дирижёром.

За годы работы в музыкальном училище (сейчас – колледж искусств имени П. И. Чайковского), возглавляя отделение бурятских народных инструментов более двадцати лет, Аюша Арсаланов воспитал целую плеяду музыкантов, которые работают в творческих коллективах – оркестре государственного телевидения и радиовещания, ансамбле театра песни и танца «Байкал», «Амар сайн» Агинского округа, «Степные напевы» Усть-Ордынского округа.

Вклад Аюши Арсалановича в профессиональное искусство Бурятии бесценен, поэтому специально к юбилейной дате выдающегося музыканта в Улан-Удэ пройдёт концерт «Багшын нэрэ мунхэ» («Имя учителя вечно»). На нём выступят благодарные ученики А.А. Арсаланова, вспомнят его творчество, педагогическое мастерство, дирижёрский талант. В концерте примут участие: ведущий творческий коллектив колледжа искусств «Арюун Домог» (руководитель С.С. Табхарова); сводный ансамбль ятагисток «Арюухан Туяа» (руководитель О.Д. Иванова), в состав которого входят студентки ВСГИК, учащиеся ДШИ №1 имени Л.Л. Линховоина, ДШИ с. Орлик, Алтайского филиала ДШИ г. Кяхта. Зрителей ждёт прекрасная инструментальная музыка и тёплые воспоминания. Концерт состоится 4 марта в 14:30 в концертном зале колледжа искусств имени П.И. Чайковского. Вход на мероприятие свободный, сообщает пресс-служба колледжа.

Возрастное ограничение 6+
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