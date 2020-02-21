Картину покажут завтра, в субботу
Экоактивисты проведут 22 февраля киновечер. Всем желающим покажут фильм «Прекрасная зелёная» (12+). После участники поговорят об экологии и обсудят картину.
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- Мила прибывает на нашу прекрасную зелёную Землю с другой планеты, являющейся праобразом более гармоничной и приближённой к природе жизни. На Земле она знакомится с доктором Максом, его семьёй и другими людьми, на примере которых познаёт всю несуразность нашего современного систематизированного технократического мира. Однако Мила обладает удивительной способностью, она может отключать людей от довлеющей над ними системы, после чего люди становятся теми, кем они являются на самом деле, начинают вести себя искренне, порой абсурдно и несистемно, - так анонсируется фильм в соцсети.
Киновечер состоится в 18 часов в библиотеке № 13 по адресу: улица Геологическая, 15.
Отметим, данный фильм запрещён к показу в Америке и ещё 35 странах.
В Улан-Удэ покажут запрещённый в 36 странах фильм
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