Масленицу в Иркутске отпразднуют на 80 площадках

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Главной станет станет площадь у дворца спорта «Труд»



Празднование масленицы в Иркутске будет проходить на 80 площадках города. Об этом рассказали на пресс-конференции, в которой приняли участие начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации города Иркутска Антон Чернышов, директор МАУ «Праздник» Антон Титков, директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов.



- Мероприятия, посвящённые празднованию «Масленицы» в Иркутске, в этом году стартуют 24 и 25 февраля во всех округах города. И завершатся 1 марта. Главной городской площадкой для празднования традиционно станет площадь у дворца спорта «Труд». Программа там начнётся в воскресенье с 13:00 (0+). В это же время на заливе Якоби начнутся массовые народные гуляния с театрализованным представлением «Казачья масленица» (0+), организованные Иркутским театром народной драмы, – рассказал Антон Чернышов.



Кроме того, 1 марта с 13:00 стартует народный праздник «Масленица блинная!» в роще Каштаковской предместья Рабочее (0+). Главный праздник Масленицы для жителей Октябрьского округа «Масленицу провожаем, весну встречаем!» пройдёт с 15:00 до 17:00 на площади бульвара Постышева (0+). Уличные гуляния в микрорайоне Иркутск-2 «Широкая Масленица» начнутся с 12:00 в парке Комсомольский (0+). Также театрализованное представление с интерактивной программой «Широкая Масленица» с 13:00 до 15:00 состоится на площади ТРЦ «Европарк» на улице Розы Люксембург (0+).



Безопасность горожан во время мероприятий будут обеспечивать сотрудники правоохранительных органов, противопожарной службы и скорой помощи. Возле мест проведения массовых праздников 1 марта будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



