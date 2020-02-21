 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Февраля

20 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ ветеран Афганистана пообщался со студентами

В Улан-Удэ ветеран Афганистана пообщался со студентами
Общество, 
Валерий Молоков рассказал о подвигах земляков во время войны в Афганистане

Председатель комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания общественного совета при МВД Олег Осипов пригласил на встречу со студентами Колледжа искусств имени Чайковского ветерана боевых действий Валерия Молокова.

Встреча состоялась в рамках акции «Неделя мужества», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Председатель БРО «Союз ветеранов войны в Афганистане», начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу ВК Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ Валерий Молоков рассказал подросткам об участии наших земляков в разворачивавшихся в
80-е годы боевых действиях в Афганистане, о трудностях, которые пришлось преодолеть, о героических поступках. Валерий Геннадьевич привёл примеры истинного мужества наших земляков, свидетелем которых он стал сам.

Олег Осипов в преддверии Дня защитника Отечества познакомил студентов с историями жизни и службы прославленных ветеранов Великой Отечественной войны – сотрудников органов внутренних дел Бурятии, удостоенных звания «Герой Советского Союза». Портреты Гармажапа Аюровича Гармаева, Константина Владимировича Оцимика, Ильи Васильевича Балдынова занимают почётное место в галерее героев Великой Отечественной войны.


студенты Афганистан
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский омбудсмен проверила изолятор МВД
Бурятский омбудсмен проверила изолятор МВД
Общество, 21.02.2020
В ходе её посещения жалоб от арестованных не поступило
Лучших учеников Ангарской колонии наградили поездкой в Иркутский театр
Лучших учеников Ангарской колонии наградили поездкой в Иркутский театр
Общество, 21.02.2020
В Ангарской воспитательной колонии прошёл конкурс «Ученик года»
Роспотребнадзор дал жителям Бурятии советы по блинам
Роспотребнадзор дал жителям Бурятии советы по блинам
Общество, 21.02.2020
Муку советуют покупать в бумажных пакетах
10-тонный Будда появился во Владивостоке
10-тонный Будда появился во Владивостоке
Общество, 21.02.2020
Открытие статуи состоится сегодня, 21 февраля
Госпожнадзор Бурятии проверил места Дугжуубы
Госпожнадзор Бурятии проверил места Дугжуубы
Общество, 21.02.2020
В Иволгинском дацане нарушений не выявлено
В Улан-Удэ детсадовцев научили ходить по «зебре»
В Улан-Удэ детсадовцев научили ходить по «зебре»
Общество, 21.02.2020
Для ребят провели профилактическое мероприятие
Жители пригорода Улан-Удэ радуются соседству с пожарными
Жители пригорода Улан-Удэ радуются соседству с пожарными
Общество, 21.02.2020
Сельчане ждали появления пожарной части 19 лет
В Бурятии назвали самых метких стрелков из пистолета Макарова
В Бурятии назвали самых метких стрелков из пистолета Макарова
Общество, 21.02.2020
Первенство по стрельбе провели ко Дню защитников Отечества
Бурятия в «криминальном» рейтинге оказалась ниже своих соседей
Бурятия в «криминальном» рейтинге оказалась ниже своих соседей
Общество, 21.02.2020
Едва ли не впервые за последние годы Бурятия не в лидерах по преступности
На встречу с ламой в Улан-Удэ пришли более 100 человек
На встречу с ламой в Улан-Удэ пришли более 100 человек
Общество, 21.02.2020
Лама рассказал, что такое Дугжууба, какие проводятся хуралы в эти дни, как правильно вывешивать хии морин
В Бурятии не хватает детских школ искусств
В Бурятии не хватает детских школ искусств
Общество, 21.02.2020
Желающих учиться в детских школах искусств всё больше, но педагогов и помещений не хватает
В Улан-Удэ проходит первенство ДФО по вольной борьбе
В Улан-Удэ проходит первенство ДФО по вольной борьбе
Общество, 21.02.2020
Участие принимают юниоры и юниорки 2000-2002 годов рождения
В Бурятии в 2021 году появится центр для одарённых детей
В Бурятии в 2021 году появится центр для одарённых детей
Общество, 21.02.2020
В этом году планируется начать капитальный ремонт и строительство лектория
Жителям Бурятии перед Сагаалганом советуют не есть мясо и молчать
Жителям Бурятии перед Сагаалганом советуют не есть мясо и молчать
Общество, 21.02.2020
Лама объяснил, как правильно нужно провести последний день перед встречей буддийского нового года
^