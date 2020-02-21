Валерий Молоков рассказал о подвигах земляков во время войны в Афганистане
Председатель комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания общественного совета при МВД Олег Осипов пригласил на встречу со студентами Колледжа искусств имени Чайковского ветерана боевых действий Валерия Молокова.
Встреча состоялась в рамках акции «Неделя мужества», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Председатель БРО «Союз ветеранов войны в Афганистане», начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу ВК Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ Валерий Молоков рассказал подросткам об участии наших земляков в разворачивавшихся в
80-е годы боевых действиях в Афганистане, о трудностях, которые пришлось преодолеть, о героических поступках. Валерий Геннадьевич привёл примеры истинного мужества наших земляков, свидетелем которых он стал сам.
Олег Осипов в преддверии Дня защитника Отечества познакомил студентов с историями жизни и службы прославленных ветеранов Великой Отечественной войны – сотрудников органов внутренних дел Бурятии, удостоенных звания «Герой Советского Союза». Портреты Гармажапа Аюровича Гармаева, Константина Владимировича Оцимика, Ильи Васильевича Балдынова занимают почётное место в галерее героев Великой Отечественной войны.
В Улан-Удэ ветеран Афганистана пообщался со студентами
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