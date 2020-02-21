Каток в виде воздушного шара откроется на Байкале

Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» откроется в посёлке Листвянка на Байкале 23 февраля



Этот фестиваль включен в календарь XVII международных зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



На фестивале будет работать каток в виде большого воздушного шара.



Ледовая акватория в поселке Листвянка превратится в большую спортивную площадку, где будут обустроены футбольное поле, хоккейный корт и каток в виде воздушного шара. Гостей фестиваля в день открытия ждут интерактивные ледовые и деревянные скульптуры, горки и развлечения для детей, различные конкурсы, ростовые куклы-аниматоры и многое другое.



- Ожидаем в день открытия порядка пяти тысяч гостей. Вся инфраструктура будет напоминать сибирский лес. Тема нашего городка в этом году – «Год Жизни на Байкале». Главный каток будет представлять собой большой воздушный шар как символ голубого и чистого неба. Подготовим обширную программу, в которой будут задействованы артисты районных клубов и городские коллективы, - рассказала представитель АНО «Живи на Байкале» Инга Корочкина.







