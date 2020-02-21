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Каток в виде воздушного шара откроется на Байкале

Каток в виде воздушного шара откроется на Байкале
Общество, 
Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» откроется в посёлке Листвянка на Байкале 23 февраля

Этот фестиваль включен в календарь XVII международных зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020», сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

На фестивале будет работать каток в виде большого воздушного шара.

Ледовая акватория в поселке Листвянка превратится в большую спортивную площадку, где будут обустроены футбольное поле, хоккейный корт и каток в виде воздушного шара. Гостей фестиваля в день открытия ждут интерактивные ледовые и деревянные скульптуры, горки и развлечения для детей, различные конкурсы, ростовые куклы-аниматоры и многое другое.

- Ожидаем в день открытия порядка пяти тысяч гостей. Вся инфраструктура будет напоминать сибирский лес. Тема нашего городка в этом году – «Год Жизни на Байкале». Главный каток будет представлять собой большой воздушный шар как символ голубого и чистого неба. Подготовим обширную программу, в которой будут задействованы артисты районных клубов и городские коллективы, - рассказала представитель АНО «Живи на Байкале» Инга Корочкина.



Байкал каток
 
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