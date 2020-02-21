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Стилист из Бурятии покинул заражённый коронавирусом лайнер

Стилист из Бурятии покинул заражённый коронавирусом лайнер
Общество, 
Карантин на судне Diamond Princess завершился

Стилист из Бурятии Аркадий Булгатов, попавший на карантин из-за коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии, покинул судно. Об этом мужчина сообщил на своей странице в Instagram.

- Нас осталось немного. Кого-то ещё вывозят. Готовимся к выходу. Вот и заканчивается наш карантин, - сообщил Аркадий накануне. – Лишь единицы балконов со светом.

Пару часов назад он запечатлел выходящих на сушу людей, а также свой путь завершившегося отдыха.

19 февраля местные власти сняли на судне карантин. В этот же день борт покинули 443 человека. Всего на лайнере был выявлен 621 заболевший коронавирусом, сообщает Российская газета. По данным мониторинга, двое из заболевших на судне скончались.

На карантине Аркадий пробыл 14 дней. Мужчина не жаловался на условия содержания, несмотря на то, что отдыхающим было запрещено выходить из своих кают. А если же кто-то прогуливался по палубе, то нельзя было приближаться ближе, чем на метр.

На сегодня в Китае число заболевших коронавирусом составляет 75 466, число умерших 2 236.
коронавирус
 
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