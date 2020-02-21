Бурятский омбудсмен проверила изолятор МВД

В ходе её посещения жалоб от арестованных не поступило



Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова вместе с заместителем прокурора Советского района Улан-Удэ Татьяной Дашамолоновой и помощником прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Ниной Походиевой проверили условия содержания обвиняемых и подозреваемых в изоляторе временного содержания управления МВД России по Улан-Удэ.



Были осмотрены режимные помещения, проверены материально-бытовое и санитарное обеспечение содержащихся граждан.



- Фактов нарушения сроков содержания, требований закона о раздельном размещении в камерах разных категорий подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, а также лиц, арестованных в административном порядке не установлено. На момент проверки в камерах находилось 44 человека. Жалобы на условия содержания, применение физической силы, спецсредств, иных недозволенных мер воздействия не поступили, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.



В штатном расписании предусмотрена должность фельдшера, имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности. Лекарства с истекшим сроком годности на момент проверки не обнаружены.



По результатам проверки Юлия Жамбалова дала рекомендации о косметическом ремонте в здании изолятора и обновлении мягкого инвентаря.





