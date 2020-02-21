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Бурятский омбудсмен проверила изолятор МВД

Бурятский омбудсмен проверила изолятор МВД
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В ходе её посещения жалоб от арестованных не поступило

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова вместе с заместителем прокурора Советского района Улан-Удэ Татьяной Дашамолоновой и помощником прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Ниной Походиевой проверили условия содержания обвиняемых и подозреваемых в изоляторе временного содержания управления МВД России по Улан-Удэ.

Были осмотрены режимные помещения, проверены материально-бытовое и санитарное обеспечение содержащихся граждан.

- Фактов нарушения сроков содержания, требований закона о раздельном размещении в камерах разных категорий подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, а также лиц, арестованных в административном порядке не установлено. На момент проверки в камерах находилось 44 человека. Жалобы на условия содержания, применение физической силы, спецсредств, иных недозволенных мер воздействия не поступили, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.

В штатном расписании предусмотрена должность фельдшера, имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности. Лекарства с истекшим сроком годности на момент проверки не обнаружены.

По результатам проверки Юлия Жамбалова дала рекомендации о косметическом ремонте в здании изолятора и обновлении мягкого инвентаря.


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