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В Бурятии посоревнуются в оформлении блюд для бурхана

В Бурятии посоревнуются в оформлении блюд для бурхана
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Иволгинском районе пройдёт конкурс школьников «Арадайм баялиг»

В Иволгинском районе Бурятии пройдёт литературно-музыкальный конкурс «Арадайм баялиг – Народное богатство». Мероприятие состоится 5 марта в 16:00 в районном доме культуры села Иволгинск и будет проведено в рамках празднования национального праздника «Сагаалган» и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Целью конкурса является сохранение исторического, культурного, литературного наследия Бурятии, воспитание у учащихся бережного отношения к бурятскому языку, его популяризация. В конкурсе принимают участие школы Иволгинского района, которые представляют одну команду, в которой не более 12 человек от 8 до 17 лет.

На конкурс команда представляет художественную композицию не более 15 минут, в которую входят:
- «Уран зохёолой дээжэ» – исполнители читают произведение авторов Бурятии на бурятском языке;
- «Шэнэ аялга» – исполнение современной песни на бурятском языке в любом жанре;
- «Ёохор наадан гоёл даа» – исполнение бурятского народного танца ёхор;
- «Десерт для бурхаана» – представляют правильное оформление блюд бурятской национальной кухни для бурхана, каждое из которых должно сопровождаться информационной карточкой, где указывается наименование.

Также в день проведения конкурса начнётся фотоконкурс «Буряад гоёонсог». На нём участники могут выкладывать свои фотографии с хэштэгом «Арадайм бэлиг» (с указанием Ф.И.О. и наименование школы) в социальную сеть «ВКонтакте» в группу vk.com/club156336871 . В финале конкурса определится один победитель. Об этом сообщает пресс-служба районного методического культурно-досугового центра «Мир».

Возрастное ограничение 6+
конкурс фотоконкурс бурятский язык Иволгинский район Иволгинск Бурятия Сагаалган
 
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