В Иволгинском районе пройдёт конкурс школьников «Арадайм баялиг»
В Иволгинском районе Бурятии пройдёт литературно-музыкальный конкурс «Арадайм баялиг – Народное богатство». Мероприятие состоится 5 марта в 16:00 в районном доме культуры села Иволгинск и будет проведено в рамках празднования национального праздника «Сагаалган» и 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Целью конкурса является сохранение исторического, культурного, литературного наследия Бурятии, воспитание у учащихся бережного отношения к бурятскому языку, его популяризация. В конкурсе принимают участие школы Иволгинского района, которые представляют одну команду, в которой не более 12 человек от 8 до 17 лет.
На конкурс команда представляет художественную композицию не более 15 минут, в которую входят:
- «Уран зохёолой дээжэ» – исполнители читают произведение авторов Бурятии на бурятском языке;
- «Шэнэ аялга» – исполнение современной песни на бурятском языке в любом жанре;
- «Ёохор наадан гоёл даа» – исполнение бурятского народного танца ёхор;
- «Десерт для бурхаана» – представляют правильное оформление блюд бурятской национальной кухни для бурхана, каждое из которых должно сопровождаться информационной карточкой, где указывается наименование.
Также в день проведения конкурса начнётся фотоконкурс «Буряад гоёонсог». На нём участники могут выкладывать свои фотографии с хэштэгом «Арадайм бэлиг» (с указанием Ф.И.О. и наименование школы) в социальную сеть «ВКонтакте» в группу vk.com/club156336871 . В финале конкурса определится один победитель. Об этом сообщает пресс-служба районного методического культурно-досугового центра «Мир».
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии посоревнуются в оформлении блюд для бурхана
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ состоится концерт памяти Аюши Арсаланова
Конкурс посвящён участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла
В Иволгинском районе пройдёт конкурс школьников «Арадайм баялиг»
Очередной этап соревнований состоится 22 февраля
Автобусному маршруту присвоен номер 21
Принимаются стихи любой тематики на бурятском языке
В селе Оса пройдёт фестиваль национальных игр
Новый проект предназначен для людей с нарушением зрения
Имя лучшего спортсмена Бурятии 2019 года назвали на премии «Золотой Олимп»
Награда III степени досталась ему в номинации «Учреждение»
Снимки необходимо сделать во время празднования Сагаалгана в Чите
Главной станет станет площадь у дворца спорта «Труд»
В Улан-Удэ чествовали чемпионов и призёров международного турнира по вольной и женской борьбе Гран-при «Иван Ярыгин-2020» и чемпионата Европы
Они заняли третье общекомандное место
Девушка уедет в зимовье в лесу на несколько месяцев и снимет там фильм