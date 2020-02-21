Муку советуют покупать в бумажных пакетах
Управление Роспотребнадзора дало советы жителям Бурятии по приобретению продуктов к Масленице.
Так, при выборе в магазине готовых к употреблению блинов с различными начинками (творог, мясной фарш, овощные начинки) или без начинки нужно обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности. На упаковке с блинами должна быть этикетка с наименованием продукции, составом, датой изготовления и сроком годности, условиями хранения, информацией об изготовителе, показателями пищевой ценности, сведениями о компонентах с ГМО, единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза.
Основные продукты, которые хозяйки закупают к Масленице, чтобы сделать хороший праздничный стол - это мука, молоко, сливочное масло, сметана, растительное масло.
- Мука – обратите внимание на её сорт. Самый нежный сорт муки — это высший, потому что мучные частички (0,1-0,2 мм) мельче, чем в других сортах. Лучше покупать муку в бумажных пакетах, чтобы она могла «дышать» и дольше сохранять свои свойства. Муку в полиэтиленовом пакете необходимо периодически встряхивать, а если она хранится больше двух-трех месяцев, то даже просеивать. Качественная мука должна быть без посторонних включений, - отмечают в управлении Роспотребнадзора.
Жителям Бурятии напомнили, что молоко и молокосодержащий продукт – это разная по качеству и составу продукция. Сырое молоко можно купить на рынке, но только если у продавца есть разрешение ветеринарно-санитарной лаборатории, а перед употреблением его надо обязательно прокипятить.
- Следуя правилам здорового питания, не переедайте и не злоупотребляйте алкогольными напитками. При выезде на природу рекомендуем использовать одноразовые столовые приборы и посуду, - заключили специалисты.
Как сообщал «Байкал-Daily», Масленицу в этом году празднуют 1 марта. В том числе праздник состоится на площади Советов (0+).
Роспотребнадзор дал жителям Бурятии советы по блинам
Общество, Фото:
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