Открытие статуи состоится сегодня, 21 февраля
Десятитонную статую Будды установили на вершине Орлиной сопки во Владивостоке. Об этом сообщает «Восток-Медиа».
- Изваяние будет установлено возле хорошо известного жителям и гостям города буддийского центра, который находится выше знаменитой видовой площадки. Каменный Будда, вес которого составляет десять тонн, обращён лицом на восток. Его рука с открытой ладонью символично поднята вверх, - говорится в материале «Восток-Медиа».
Сообщается, что торжественное открытие статуи состоится сегодня, 21 февраля.
Как отмечается на сайте Буддийского центра Алмазного пути традиции Карма Кагью Владивостока,15 октября 2019 года на территории центра состоялась торжественная церемония закладки камня с уникальными реликвиями, чтобы позднее здесь была установлена статуя Будды.
- Реликвии, которые несут свое благословение владивостокцам и гостям города, связаны не только с именами великих буддийских учителей Тибета и Непала, но и с самим Сиддхартхой Гаутамой — Буддой Шакьямуни. А статуя Будды Амогасиддхи будет давать защиту и процветание, устранять препятствия в развитии города и всех жителей региона. Со времён исторического Будды установление подобных статуй во всем мире приносит пользу не только практикующим буддизм, но и всем существам и территории, на которой расположен монумент, - добавляется на сайте центра.
10-тонный Будда появился во Владивостоке
Общество, Фото:
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