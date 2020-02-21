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В Усть-Ордынском округе сыграют в «Игры предков»

В Усть-Ордынском округе сыграют в «Игры предков»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В селе Оса пройдёт фестиваль национальных игр

В Усть-Ордынском Бурятском округе пройдёт фестиваль национальных игр «Игры предков» (0+). Спортивное мероприятие состоится 24 февраля в рамках празднования Сагаалгана. Местом проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс «Баатар» имени Г.Н. Богданова в селе Оса. Об этом сообщает федерация национальной игры «Сээр хухалха».

В программе фестиваля:
- турнир по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалган»;
- турнир по игре в бараньи лодыжные кости «шагай наадан»;
- флешмоб «Глобальный ёхор – Сагаалган 2020»;
- выступление творческих коллективов.

Ранее «Байкал-Daily» рассказал об основных праздничных мероприятиях, которые пройдут в Сагаалган в Усть-Ордынском округе.
Сагаалган спорт разбивание хребтовой кости национальные виды спорта фестиваль Усть-Ордынский Бурятский округ Осинский район
 
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