Для ребят провели профилактическое мероприятие
Сотрудники Госавтоинспекции по Улан-Удэ вместе со студентами провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения в детском саду № 62 «Малыш».
Сотрудники ГИБДД в игровой форме повторили с детьми правила безопасного перехода по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам. Им рассказали, как правильно вести себя во дворе, на остановке общественного транспорта и в автомобиле, подчеркнув, как важно быть пристёгнутым в автокресле.
По словам организаторов, самым интересным моментом для дошкольников стал мастер-класс по изготовлению светоотражателей. Малыши вырезали из специальной плёнки яркие наклейки, чтобы украсить ими верхнюю одежду. А в завершение встречи посмотрели мультфильмы о правилах дорожного движения, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ детсадовцев научили ходить по «зебре»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первенство по стрельбе провели ко Дню защитников Отечества
Едва ли не впервые за последние годы Бурятия не в лидерах по преступности
Лама рассказал, что такое Дугжууба, какие проводятся хуралы в эти дни, как правильно вывешивать хии морин
Желающих учиться в детских школах искусств всё больше, но педагогов и помещений не хватает
По учению, река Селенга вышла на пойму
В этом году планируется начать капитальный ремонт и строительство лектория
Лама объяснил, как правильно нужно провести последний день перед встречей буддийского нового года
Пара зарегистрировалась накануне
Нарушение выявила прокуратура
Приём граждан состоится на следующей неделе
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 февраля по республике местами небольшой снег
Соревнования состоятся впервые и пройдут в Улан-Удэ 8 марта
Итоги конкурса «Золотой Олимп – 2019» подведут завтра
В Иволгинском районе отметят народное празднество «Сударыня Масленица»
Волонтёры помогут в сопровождении шествия «Бессмертного полка»