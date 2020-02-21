В Улан-Удэ детсадовцев научили ходить по «зебре»

Для ребят провели профилактическое мероприятие



Сотрудники Госавтоинспекции по Улан-Удэ вместе со студентами провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения в детском саду № 62 «Малыш».



Сотрудники ГИБДД в игровой форме повторили с детьми правила безопасного перехода по регулируемому и нерегулируемому пешеходным переходам. Им рассказали, как правильно вести себя во дворе, на остановке общественного транспорта и в автомобиле, подчеркнув, как важно быть пристёгнутым в автокресле.



По словам организаторов, самым интересным моментом для дошкольников стал мастер-класс по изготовлению светоотражателей. Малыши вырезали из специальной плёнки яркие наклейки, чтобы украсить ими верхнюю одежду. А в завершение встречи посмотрели мультфильмы о правилах дорожного движения, сообщает УГИБДД по Бурятии.

