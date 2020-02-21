 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Февраля

20 Февраля

Популярное

В Бурятии назвали самых метких стрелков из пистолета Макарова

В Бурятии назвали самых метких стрелков из пистолета Макарова
Общество,  Фото:Росгвардия
Первенство по стрельбе провели ко Дню защитников Отечества

В Бурятии на полигоне прошло первенство управления Росгвардии республики по стрельбе, посвящённое Дню защитников Отечества.

Своё мастерство в стрельбе из пистолета Макарова продемонстрировали сотрудники и военнослужащие территориального управления.

- Всем участникам желаю успехов, новых достижений, мирного неба над головой, мужественно и стойко преодолевать все невзгоды на пути к достижению намеченных целей. В соревнованиях по стрельбе пусть победит сильнейший, - отметил врио начальника управления Росгвардии Бурятии Иван Ванчугов.


Участники соревнований оценивались в личном первенстве. По итогам стрельб первое место занял майор Евгений Савельев, серебро досталось лейтенанту Юрию Семенову, третье место взял майор Владимир Борхонов.

Победителям и призёрам первенства вручили грамоты и медали, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.


Росгвардия стрельба из боевого оружия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии назвали самых метких стрелков из пистолета Макарова
В Бурятии назвали самых метких стрелков из пистолета Макарова
Общество, 21.02.2020
Первенство по стрельбе провели ко Дню защитников Отечества
Бурятия в «криминальном» рейтинге оказалась ниже своих соседей
Бурятия в «криминальном» рейтинге оказалась ниже своих соседей
Общество, 21.02.2020
Едва ли не впервые за последние годы Бурятия не в лидерах по преступности
На встречу с ламой в Улан-Удэ пришли более 100 человек
На встречу с ламой в Улан-Удэ пришли более 100 человек
Общество, 21.02.2020
Лама рассказал, что такое Дугжууба, какие проводятся хуралы в эти дни, как правильно вывешивать хии морин
В Бурятии не хватает детских школ искусств
В Бурятии не хватает детских школ искусств
Общество, 21.02.2020
Желающих учиться в детских школах искусств всё больше, но педагогов и помещений не хватает
В Бурятии в 2021 году появится центр для одарённых детей
В Бурятии в 2021 году появится центр для одарённых детей
Общество, 21.02.2020
В этом году планируется начать капитальный ремонт и строительство лектория
Жителям Бурятии перед Сагаалганом советуют не есть мясо и молчать
Жителям Бурятии перед Сагаалганом советуют не есть мясо и молчать
Общество, 21.02.2020
Лама объяснил, как правильно нужно провести последний день перед встречей буддийского нового года
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 21.02.2020
Приём граждан состоится на следующей неделе
В Улан-Удэ сегодня по-весеннему тёплая погода
В Улан-Удэ сегодня по-весеннему тёплая погода
Общество, 21.02.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 февраля по республике местами небольшой снег
В Бурятии участниц женского шахматного турнира обязали играть в платьях
В Бурятии участниц женского шахматного турнира обязали играть в платьях
Общество, 20.02.2020
Соревнования состоятся впервые и пройдут в Улан-Удэ 8 марта
В Бурятии вручат премии в области физкультуры и спорта
В Бурятии вручат премии в области физкультуры и спорта
Общество, 20.02.2020
Итоги конкурса «Золотой Олимп – 2019» подведут завтра
В Бурятии состоится парад креативных масленичных саней
В Бурятии состоится парад креативных масленичных саней
Общество, 20.02.2020
В Иволгинском районе отметят народное празднество «Сударыня Масленица»
Начинается набор добровольцев на парад Победы в Улан-Удэ
Начинается набор добровольцев на парад Победы в Улан-Удэ
Общество, 20.02.2020
Волонтёры помогут в сопровождении шествия «Бессмертного полка»
^