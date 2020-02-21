В Бурятии назвали самых метких стрелков из пистолета Макарова

- Всем участникам желаю успехов, новых достижений, мирного неба над головой, мужественно и стойко преодолевать все невзгоды на пути к достижению намеченных целей. В соревнованиях по стрельбе пусть победит сильнейший, - отметил врио начальника управления Росгвардии Бурятии Иван Ванчугов.





Победителям и призёрам первенства вручили грамоты и медали, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.









В Бурятии на полигоне прошло первенство управления Росгвардии республики по стрельбе, посвящённое Дню защитников Отечества.Своё мастерство в стрельбе из пистолета Макарова продемонстрировали сотрудники и военнослужащие территориального управления.Участники соревнований оценивались в личном первенстве. По итогам стрельб первое место занял майор Евгений Савельев, серебро досталось лейтенанту Юрию Семенову, третье место взял майор Владимир Борхонов.