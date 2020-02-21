Бурятия в «криминальном» рейтинге оказалась ниже своих соседей

Едва ли не впервые за последние годы Бурятия не в лидерах по преступности



В России опубликован новый рейтинг самых криминальных регионов. Вопреки тенденции последних лет, Бурятия оказалась не в числе лидеров. Возможно, потому, что авторы считали не количество преступлений на тысячу жителей, а представили общее их число.



Рейтинг за 2019 года представило издание NEWS.ru. со ссылкой на соответствующие данные МВД. По данным исследователей, наибольшая вероятность стать жертвой противоправных действий отмечается в Москве. В столице в 2019 году было зарегистрировано 142 тысячи преступлений. За ней следуют Московская область (77 тысяч) и Краснодарский край (71,5 тысячи).



В топ-5 «самых преступных» регионов России попали также Челябинская область (66,5 тысячи) и Ростовская область (60,9 тысячи).



Меньше всего преступлений было в Ненецком (754) и Чукотском (775) автономных округах. А также в Ингушетии (1,8 тысячи), Калмыкии (2,8 тысячи) и Магаданской области (2,8 тысячи).



В целом по стране преступность выросла: в прошлом году правоохранительные органы зарегистрировали 2,024 млн происшествий такого характера, тогда как в 2018-м — 1,991 млн.



Что касается Бурятии, то в республике, по данным авторов исследования, в 2019 году было зафиксировано 22 131 преступление. Это ниже, чем даже у соседних регионов. В Забайкальском крае зарегистрировано 23 573 преступления, в Иркутской области – 45 929.

