В Бурятии проходит видеоконкурс авторских стихов

Принимаются стихи любой тематики на бурятском языке



В Бурятии проходит межрегиональный видеоконкурс авторских стихов на бурятском языке «Шэдитэ гуурhан».



В конкурсе могут принять участие все желающие, владеющие бурятским языком. На конкурс принимаются стихи любой тематики, любой формы и любого содержания. Возрастные категории участников: 15-18 лет, 19-25 лет, 26 лет и старше.



Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо заполнить заявку на участие в конкурсе; загрузить записанное видео своего стихотворения на телефон или на камеру и отправить на электронную почту shobosoeva_vera@mail.ru. Срок подачи заявки на участие – до 9 марта.



Конкурс проводится в три этапа. Первый отборочный тур – заочный, он проходит до 10 марта. Онлайн-голосование состоится в соцсети «ВК» с 10 марта с 10:00 до 13 марта 22:00. Второй очный отборочный тур будет проведён 13 марта. Финал и награждение состоится 14 марта в 18:00 в актовом зале Бурятского республиканского педагогического колледжа.



Обладателю Гран-при присуждается кубок, диплом победителя межрегионального видеоконкурса «Шэдитэ гуурhан» и главный приз «Хонин». Участник, занявший 1 место, получит статуэтку, диплом и специальный приз от учредителя. За второе и третье место дадут медаль, диплом и спецприз от учредителя. Приз зрительских симпатий достанется участнику, набравшему наибольшее количество лайков в соцсети. Все остальные участники заочного тура получат сертификат участника. Об этом сообщает паблик конкурса «Шэдитэ Гуурhан».

