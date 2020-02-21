На встречу с ламой в Улан-Удэ пришли более 100 человек

Лама рассказал, что такое Дугжууба, какие проводятся хуралы в эти дни, как правильно вывешивать хии морин



18 февраля в Национальной библиотеке прошла встреча-беседа с деканом Буддийского университета «Даши Чойнхорлин», шэрээтэ Буда ламой Цыденовым. Мероприятие прошло в рамках проекта «Сагаалганские встречи».



На встречу с шэрээтэ Дуйнхор дацана Буда ламой Цыденовым пришло более 100 человек. Они смогли узнать больше о традициях и обычаях Нового года по лунному календарю и лично задать интересующие их вопросы.



Буда лама рассказал, что такое Дугжууба (сор), какие проводятся хуралы в эти дни, как правильно вывешивать хии морин (флажки удачи), каким в целом будет наступающий год Мыши, и для кого он более благоприятный, а кому надо проявить осторожность и т.д., сообщили в библиотеке.

