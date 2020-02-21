Лама рассказал, что такое Дугжууба, какие проводятся хуралы в эти дни, как правильно вывешивать хии морин
18 февраля в Национальной библиотеке прошла встреча-беседа с деканом Буддийского университета «Даши Чойнхорлин», шэрээтэ Буда ламой Цыденовым. Мероприятие прошло в рамках проекта «Сагаалганские встречи».
На встречу с шэрээтэ Дуйнхор дацана Буда ламой Цыденовым пришло более 100 человек. Они смогли узнать больше о традициях и обычаях Нового года по лунному календарю и лично задать интересующие их вопросы.
Буда лама рассказал, что такое Дугжууба (сор), какие проводятся хуралы в эти дни, как правильно вывешивать хии морин (флажки удачи), каким в целом будет наступающий год Мыши, и для кого он более благоприятный, а кому надо проявить осторожность и т.д., сообщили в библиотеке.
На встречу с ламой в Улан-Удэ пришли более 100 человек
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