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В Улан-Удэ проходит первенство ДФО по вольной борьбе

В Улан-Удэ проходит первенство ДФО по вольной борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Участие принимают юниоры и юниорки 2000-2002 годов рождения

В физкультурно-спортивном комплексе г. Улан-Удэ проходит первенство Дальневосточного Федерального округа по вольной борьбе среди юниоров и юниорок 2000-2002 гг.р. Турнир продлится до 22 февраля, сообщает паблик «Борцы Бурятии».

В соревнованиях принимают участие сильнейшие борцы 8 регионов Дальнего Востока: Республик Бурятия и Саха (Якутия); Забайкальского, Хабаровского и Приморского краёв; Амурской и Сахалинской областей; а также Еврейского автономного округа.

20-го апреля, на открытие турнира были приглашены новоиспечённый чемпион Европы Александр Богомоев и бронзовый призёр чемпионата Европы Балдан Цыжипов.

В состав сборной команды Бурятии вошли следующие спортсмены:

57 кг
Баяндуев Жаргал
Ускеев Тамир
Борогшонов Эрдэм
Пучков Сергей
Цыренжапов Дамдин
Жамсаранов Чимит

61 кг
Мункуев Алдар
Дашиев Ананда
Ринчинов Владимир
Норбоев Бэлигто

65 кг
Жигзымаев Саян
Абзанов Александр
Мархаев Бато
Упхоев Игорь

70 кг
Бадмаев Ананда
Бадеев Александр
Банзаракцаев Буянто
Дамдинов Чингис

74 кг
Шадапов Буянто
Жаргалов Никита
Огдонов Василий
Жамсуев Бургэд
Цыренжапов Чингис

79 кг
Бодиев Тумэн
Капустин Николай
Судаков Максим

86 кг
Батуев Виктор
Гармаев Дмитрий
Ангархаев Алдар

92 кг
Ванкеев Арсалан
Рекунов Егор
Ухилонов Евгений

97 кг
Бакшеев Амгалан
Егоров Дмитрий

125 кг
Жаргаланов Дмитрий
Иванов Павел
Санжиев Айдар

Возрастное ограничение 6+
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