По учению, река Селенга вышла на пойму
В Бурятии накануне началась комплексная тренировка спасателей в рамках подготовки органов РСЧС Дальневосточного федерального округа к весеннему паводку. Основная её цель – отработка вопросов готовности к реагированию и минимизации последствий в случае весеннего половодья.
Согласно вводной, в Прибайкальском районе Бурятии в результате интенсивного снеготаяния и выпадения обильных осадков произошло образование затора на реке Селенга и резкий выход воды на пойму.
В зоне условной ЧС развернули пункт временного размещения с проведением учебной эвакуации, оказанием психологической и медицинской помощи, проведением инженерных работ. Также в ходе учений было проведено оповещение населения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии спасатели тренировались в борьбе с разливом Селенги
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