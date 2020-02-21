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В Бурятии спасатели тренировались в борьбе с разливом Селенги

В Бурятии спасатели тренировались в борьбе с разливом Селенги
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
По учению, река Селенга вышла на пойму

В Бурятии накануне началась комплексная тренировка спасателей в рамках подготовки органов РСЧС Дальневосточного федерального округа к весеннему паводку. Основная её цель – отработка вопросов готовности к реагированию и минимизации последствий в случае весеннего половодья.

Согласно вводной, в Прибайкальском районе Бурятии в результате интенсивного снеготаяния и выпадения обильных осадков произошло образование затора на реке Селенга и резкий выход воды на пойму.

В зоне условной ЧС развернули пункт временного размещения с проведением учебной эвакуации, оказанием психологической и медицинской помощи, проведением инженерных работ. Также в ходе учений было проведено оповещение населения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.


МЧС учения
 
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