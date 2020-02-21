В селе в Бурятии молодожёны выбрали «красивую» даты для регистрации

Общество, Фото: ЗАГС РБ

Пара зарегистрировалась накануне



20 февраля 2020 года в Мухоршибирском отделе ЗАГС состоялась регистрация брака Просаедова Романа и Ивановой Марии.



- В день, когда случилась эта красивая символизирующая благополучие и женское начало дата регистрации брака, родные и близкие, друзья, а также сотрудники отдела пожелали светлой и чистой любви, крепкого здоровья и семейного благополучия, долгой счастливой жизни, - сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.

