Пара зарегистрировалась накануне
20 февраля 2020 года в Мухоршибирском отделе ЗАГС состоялась регистрация брака Просаедова Романа и Ивановой Марии.
- В день, когда случилась эта красивая символизирующая благополучие и женское начало дата регистрации брака, родные и близкие, друзья, а также сотрудники отдела пожелали светлой и чистой любви, крепкого здоровья и семейного благополучия, долгой счастливой жизни, - сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.
В селе в Бурятии молодожёны выбрали «красивую» даты для регистрации
Общество, Фото:
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