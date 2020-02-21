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В селе в Бурятии молодожёны выбрали «красивую» даты для регистрации

В селе в Бурятии молодожёны выбрали «красивую» даты для регистрации
Общество,  Фото:ЗАГС РБ
Пара зарегистрировалась накануне

20 февраля 2020 года в Мухоршибирском отделе ЗАГС состоялась регистрация брака Просаедова Романа и Ивановой Марии.

- В день, когда случилась эта красивая символизирующая благополучие и женское начало дата регистрации брака, родные и близкие, друзья, а также сотрудники отдела пожелали светлой и чистой любви, крепкого здоровья и семейного благополучия, долгой счастливой жизни, - сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.
ЗАГС
 
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