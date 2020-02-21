Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, на севере Бурятии в четырёх ресурсоснабжающих организациях – обществах с ограниченной ответственностью «Регистр. Кичера», «Регистр. Нижнеангарск», «Регистр. Уоян», «Регистр. Ангоя», нарушалось трудовое законодательство в части своевременности оплаты труда.
Установлено, что обществами с октября по ноябрь 2019 года допускались нарушения прав работников на получение своевременного и полного вознаграждения за труд. В результате образовалась задолженность перед 245 работниками в размере более 4,4 млн рублей.
Руководителям организаций внесены четыре представления, которые удовлетворены, объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушения закона.
Благодаря прокурорскому вмешательству заработная плата и денежная компенсация за её задержку работникам предприятий выплачены в полном объёме, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
На севере Бурятии 245 работникам задолжали 4,4 млн рублей по зарплате
Общество, Фото:
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