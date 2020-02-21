По данным Бурятского гидрометцентра, 21 февраля по республике местами небольшой снег
Ветер западный 3-8, местами до 12 м/с, позёмка. Температура ночью 18-23, местами 27-32, по южным районами до 16, днём 4-9, местами 11-16 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура ночью 19-21, днём 6-8 мороза.
В Улан-Удэ сегодня по-весеннему тёплая погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 21.02.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 февраля по республике местами небольшой снег
Соревнования состоятся впервые и пройдут в Улан-Удэ 8 марта
Итоги конкурса «Золотой Олимп – 2019» подведут завтра
В Иволгинском районе отметят народное празднество «Сударыня Масленица»
Волонтёры помогут в сопровождении шествия «Бессмертного полка»
Спортсмены завоевали серебряные медали
Вход на мероприятие свободный
Мероприятие состоится в рамках празднования Белого месяца
Литографии представляют основные этапы творчества художника
Триатлеты Бурятии успешно выступили на этапе кубка России
Глава Усть-Ордынского округа рассказал об основных праздничных мероприятиях
Он был установлен на центральной площади Закаменска
Также почётными гостями станут Орзубек Назаров и Семён Гривачев
Илья Мошкин покорил вес в 180 кг в классическом жиме штанги
Культовый электропикап мог стать гвоздём «Байкальской мили»