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В Бурятии поддерживают введение в Конституцию нормы о защите семьи

В Бурятии поддерживают введение в Конституцию нормы о защите семьи
Общество, 
Путин заявил, что при нём не будет «родителя номер один»

13 февраля президент России Владимир Путин провёл встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В рабочую группу поступило уже более 500 обращений от российских граждан. Депутат Госдумы Ольга Баталина выступила с предложением внести в основной закон страны норму о поддержке и защите семьи.

- Семья, всё, что связано с семьёй, для абсолютного большинства россиян всех возрастов – это главная ключевая ценность. И конечно, они считают, что сегодня эти вопросы в Конституции должны быть ещё более выпукло отражены. Запрос в том, чтобы поддержка, защита семьи была в государственной политике одним из ключевых приоритетов. Чтобы люди это понимали, чувствовали, чтобы они видели это в деятельности правительства Российской Федерации, - отметила Ольга Баталина.

Депутат также рассказала, что многие граждане просят защитить и само понятие семья и в Конституции прописать, что «семья – это союз мужчины и женщины».

- Я не знаю, лет десять назад я точно не могла бы даже предположить, что на смену простым, понятным для нас словам «мама» и «папа» могут прийти какие-то универсальные странные понятия «родитель номер один» и «родитель номер два». Сегодня же это не фантастика, сегодня это реальность в ряде стран. Конечно, не в нашей стране. Этим тоже, наверное, вызвано желание некоторых авторов, которые направляют нам свои поправки. Проанализировав в рамках нашей рабочей группы все поступившие семейные поправки, я предлагаю дополнить в Конституции полномочия правительства Российской Федерации, это статья 114, следующей нормой: «В полномочия правительства входят вопросы поддержки, укрепления и защиты семьи, традиционных семейных ценностей», - заключила депутат.

Владимир Путин согласился с аргументами Баталиной и поддержал предложение.

- Да, надо подумать, и я в принципе согласен с этим. Надо только понять, где и в каком виде это сделать, - сказал президент.

Однако Путин не совсем согласился с понятием «семья – союз мужчины и женщины».

- Семья, вы сказали, это союз мужчины и женщины. А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Брак – это союз мужчины и женщины. С семьёй немножко по-другому. Но идея сама по себе правильная и должна быть поддержана сама по себе. Надо только подумать, в каких формулировках и где это сделать. Что касается «родителя номер один», «родителя номер два», я уже как-то публично говорил и повторю ещё раз: пока я президент, у нас не будет «родителя номер один», будут папа и мама.

Житель Бурятии, многодетный отец Роман Новицкий прокомментировал прозвучавшее предложение о защите семьи на уровне Конституции.

- Хотел бы поделиться своим переживанием и радостью о том, что на уровне правительства России обсуждаются вопросы о ценности семьи. Большое спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он поддерживает вообще семью. Я чувствую эту поддержку на своей семье, так как многодетный отец, молодая семья, - сказал Роман Новицкий.

Отметим, что все поправки к Конституции будут приняты только после всероссийского голосования.



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