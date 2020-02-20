«Потомственный бурят» Стивен Сигал посетит Сагаалган в Кремле

Известный американский актёр в списке приглашённых гостей праздника
25 и 26 февраля в Кремле с размахом отметят Восточный Новый год — праздник Сагаалган. Как сообщили «Байкал-Daily» в пресс-офисе мероприятия, среди приглашённых гостей будет почётный гость, известный американский актёр Стивен Сигал. Сам артист себя называет «потомственным бурятом».
Стивен Сигал исповедует буддизм. Четыре года назад он получил российское гражданство. При изучении своей родословной он выяснил, что у него бурятские корни. По словам Сигала, его дед был монголом, а отец - бурятом.
Мероприятие пройдёт в рамках Дней культуры Бурятии в Москве. Выступать в Кремле будут лучшие солисты и коллективы республики, и среди них Государственный бурятский академический театр оперы и балета и национальный театр песни и танца «Байкал».
Представление в Кремле охватит метафорически пять стихий учения буддизма; каждая из его пяти частей будет иметь своё название: «Стихия воды», «Стихия земли», «Стихия дерева», «Стихия огня» и «Стихия металла». Главные участники этого грандиозного мультимедийного шоу — Бурятский театр оперы и балета и театр «Байкал».
В мультимедийном шоу в Кремле также задействованы государственный цирк Бурятии, театр современного танца «Угол Зрения», тувинский музыкальный коллектив «Чиргилчин», театр народной музыки и танца «Забава», государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии «Тюльпан», народный семейский ансамбль «Судьбинушка» и другие.
На прошлой неделе в улан-удэнском ФСК состоялась репетиция концерта. В просмотре программы участвовал и глава республики Алексей Цыденов. Фоторепортаж с репетиции Сергей Тарасенко можно посмотреть по ссылке.
Что ждёт зрителей «кремлёвского Сагаалгана»?
Режиссёр Леонид Ситов рассказал о концепции постановки: «Стихия воды» будет представлена знаменитым национальным балетом «Красавица Ангара» в исполнении артистов Бурятского театра оперы и балета. «Стихию дерева» воплотит известный коллектив — театр «Байкал». Огонь будет показан через традиционные для бурят зрелищные соревнования, дающие возможность постичь физическое и духовное совершенство.
- «Стихия земли» — это единство всех народов, населяющих Бурятию: бурятов, русских, казаков, староверов, эвенков и других. Этим мы также подчеркнём многообразие культур и народностей, населяющих республику. Девиз этой части: «Земля рождает людей и героев…- отметил режиссёр.
В заключительном блоке «Стихия металла» произойдёт интересное слияние классической оперы и эстрады. Финал постановки направлен в будущее, он очень оптимистичен и посвящён главному празднику бурят Сагаалгану.
Бурятский театр оперы и балета в первой части шоу представит фрагмент спектакля «Красавица Ангара». На сцену выйдут звёзды бурятского балета: народная артистка Бурятии Лия Балданова и заслуженный артист Бурятии Виктор Дампилов. В основу балета положена легенда о могучем Байкале, его дочери-красавице Ангаре, полюбившей синеглазого Енисея, поэтично передающая «Стихию воды».
Артисты Бурятского театра оперы и балета (оперная труппа) станут главным действующим лицом V части шоу под названием «Стихия металла». Как и 2020 год, по восточному календарю — год Белой мыши, финал представления пройдёт под знаком стихии металла. Зрители услышат шедевры мировой классики, познакомятся с произведениями бурятских композиторов в исполнении солистов театра, среди них народный артист Бурятии Мунхзул Намхай, народная артистка СССР Галина Шойдагбаева, народная артистка России Дарима Линховоин, народная артистка Бурятии Билигма Ринчинова, а также артисты бурятской эстрады.
Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал» будет принимать участие практически во всех частях шоу. Основное выступление артистов состоится во II части «Стихия земли», которая откроется выходом тотемов: Гутаар Баабай — Пестрый налим, Лусад Хаан — Хозяин воды, Хун Шубуун — праматерь Лебедь, Муу Шубуун — Птица-оборотень, Буха Ноён — Бык- праотец, Эреэн Буха — Пестрый бык, Буртэ Шоно — Синий волк. В обрядовых действах и танцах «Улигершины — Сказители», «Тугшан — Барабанщики» зритель сможет окунуться в традиционную культуру кочевого народа.
Для культуры бурят-монгольских племён показательно влияние шаманизма. Выход на охоту сопровождался сакральными обрядами и темпераментными танцами воинов, копирующих движения зверей и птиц.
Танцы артистов «Байкала» будут сопровождаться аутентичными старинными обрядовыми песнями: протяжными, хвалебными, застольными и песнями о родителях. Сценографы театра привнесли в эти постановки современную хореографию и обогатили их новой тематикой. В сцене «Выход героя» примут участие именитые певцы: народный артист Бурятии Болот Сандипов, народная артистка Бурятии Цыпилма Аюшеева и заслуженная артистка Бурятии Маргарита Цыдыпова.
В четвёртой части «Стихия огня» артисты «Байкала» исполнят танец «Борцы», а известный солист театра, народный артист Бурятии Балданцэрэнэй Баттувшин представит горловое пение.
«Потомственный бурят» Стивен Сигал посетит Сагаалган в Кремле
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