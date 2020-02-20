Ежедневно на объекте работают около 1300 человек
За последние два месяца темпы строительства центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» в Иркутске были значительно ускорены. Об этом заявил руководитель управления капитального строительства Иркутской области Евгений Харитонов.
- Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет почти 95%. Сейчас заканчиваются отделочные работы. Ежедневно здесь работают около 1300 человек. Объект строится в рекордные сроки, но на данный момент нет никаких сомнений, что к чемпионату мира он будет готов. Этот центр уникальный не только для Иркутска, но и для России в целом, - сообщил Евгений Харитонов.
Исполняющий обязанности губернатора области Игорь Кобзев посетил строящийся спортивный объект практически сразу после назначения на должность. Была поставлена задача закончить работы к чемпионату мира, и решены все финансовые вопросы.
С 25 февраля на стройплощадке специалисты приступят к комплексной апробации всех инженерных систем и оборудования. Сейчас на арене намораживается пробный лёд, затем он будет растоплен. Наморозка льда для соревнований команд группы А начнётся ориентировочно 10 марта.
Иркутск примет мужской чемпионат мира по хоккею с мячом с 29 марта по 5 апреля.
В центре по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» пройдут матчи сильнейших сборных команд по хоккею с мячом из восьми стран – Германии, Казахстана, Норвегии, США, Финляндии, Швеции, Эстонии и России. 10 марта стартует продажа как электронных, так и бумажных билетов на игры этой группы.
По информации правительства Иркутской области
Спортцентр «Байкал» в Иркутске готов на 95%
Общество, Фото:
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