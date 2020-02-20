Штраф за нарушение составит от 2 до 50 тысяч рублей
19 февраля Законодательное Собрание Иркутской области приняло закон «Об ограничении розничной продажи бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина».
Закон принят для предотвращения массового социально-негативного явления среди несовершеннолетних – употребление вейпов, электронных сигарет и снюсов.
Принятым законом на территории области установлен запрет на продажу несовершеннолетним любой бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. К примеру, вейпов, электронных сигарет, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин или его производные.
- За нарушение закона будет установлена административная ответственность. Соответствующий законопроект прокуратурой уже разработан. Предлагается в зависимости от субъекта правонарушения установить размер административного штрафа от 2 тыс. до 50 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение разработать указ по запрету оптовой и розничной продажи снюсов, а также любой аналогичной по воздействию на организм продукции. Также депутаты Северобайкальска внесли в Народный Хурал Бурятии подобный законопроект.
Не так давно Наталья Бухольцева, заместитель министра здравоохранения Бурятии, сообщила, что проект закона, предусматривающий запрет продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции и соответствующую административную ответственность за его нарушение, разработан и запущена процедура согласования проекта закона.
В Иркутской области ввели запрет на продажу снюсов и вейпов несовершеннолетним
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Культовый электропикап мог стать гвоздём «Байкальской мили»
Известный американский актёр в списке приглашённых гостей праздника
Ежедневно на объекте работают около 1300 человек
Штраф за нарушение составит от 2 до 50 тысяч рублей
Сегодня состоялась торжественная церемония зажжения Вечного огня на мемориале в посёлке Горького
По регионам Дальнего Востока и Забайкалья военные прошли уже порядка 2,5 тысяч километров
Библиотека ищет добровольцев для перемещения книг и мебели
От сухих веток уже избавили сотни деревьев
На сегодня качественным интернетом обеспечены 135 школ
Девочка родилась с экстремально низкой массой тела
Псы уснули в обеденный перерыв
Победитель получит 50% от всех слепленных бууз
Мероприятие пройдёт в научной библиотеке БГУ
На озере наблюдаются становые трещины и торосные явления
Новое здание детсада «Алые паруса» торжественно откроют позже