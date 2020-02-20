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В Иркутской области ввели запрет на продажу снюсов и вейпов несовершеннолетним

В Иркутской области ввели запрет на продажу снюсов и вейпов несовершеннолетним
Общество, 
Штраф за нарушение составит от 2 до 50 тысяч рублей

19 февраля Законодательное Собрание Иркутской области приняло закон «Об ограничении розничной продажи бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина».

Закон принят для предотвращения массового социально-негативного явления среди несовершеннолетних – употребление вейпов, электронных сигарет и снюсов.

Принятым законом на территории области установлен запрет на продажу несовершеннолетним любой бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. К примеру, вейпов, электронных сигарет, сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин или его производные.

- За нарушение закона будет установлена административная ответственность. Соответствующий законопроект прокуратурой уже разработан. Предлагается в зависимости от субъекта правонарушения установить размер административного штрафа от 2 тыс. до 50 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение разработать указ по запрету оптовой и розничной продажи снюсов, а также любой аналогичной по воздействию на организм продукции. Также депутаты Северобайкальска внесли в Народный Хурал Бурятии подобный законопроект.

Не так давно Наталья Бухольцева, заместитель министра здравоохранения Бурятии, сообщила, что проект закона, предусматривающий запрет продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции и соответствующую административную ответственность за его нарушение, разработан и запущена процедура согласования проекта закона.


снюсы табачные изделия
 
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