Лыжники похода Хабаровск-Москва добрались до Бурятии

По регионам Дальнего Востока и Забайкалья военные прошли уже порядка 2,5 тысяч километров
Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа, совершающие с конца января комбинированный переход из Хабаровска, прибыли в первый населённый пункт в Бурятии – посёлок Новоильинск.
Большую часть пути участники перехода идут на лыжах. Более равнинные участки преодолеваются при помощи отечественных снегоходов «Варяг».
В пути следования военные следуют по линейным ориентирам, а также используют метод контрольных точек ранее спланированного маршрута.
По регионам Дальнего Востока и Забайкалья военные, следующие в Москву, прошли уже порядка 2,5 тысяч километров. В ближайшее время движение продолжится по районам и населённым пунктам Бурятии вдоль берега Байкала, сообщили в Восточном военном округе.
Как сообщал «Байкал-Daily», 22 февраля в 14:00 на мемориале Победы в Улан-Удэ будет организована торжественная встреча военнослужащих, после чего состоится возложение венков и цветов.
Справка:
28 января в Хабаровске был дан старт уникальному событию – переходу военнослужащих ВВО до Москвы под Знаменем Победы. Общая протяжённость маршрута составляет 8492 километра.
В Бурятии участники перехода будут находиться до 27 февраля, после чего отправятся в Иркутскую область.
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