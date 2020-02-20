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Национальная библиотека Бурятии не будет работать полмесяца

Национальная библиотека Бурятии не будет работать полмесяца
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Библиотека ищет добровольцев для перемещения книг и мебели

С 26 февраля по 15 марта 2020 года Национальная библиотека не будет работать в связи с переездом в новое здание.

Сотрудники просят о помощи добровольцев, которые могли бы перетащить мебель и книги в новое здание.

Как сообщал «Байкал-Daily», в новое шестиэтажное здание библиотеки нужно перенести более 1,5 миллиона книг.
библиотека
 
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