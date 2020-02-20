Библиотека ищет добровольцев для перемещения книг и мебели
С 26 февраля по 15 марта 2020 года Национальная библиотека не будет работать в связи с переездом в новое здание.
Сотрудники просят о помощи добровольцев, которые могли бы перетащить мебель и книги в новое здание.
Как сообщал «Байкал-Daily», в новое шестиэтажное здание библиотеки нужно перенести более 1,5 миллиона книг.
Национальная библиотека Бурятии не будет работать полмесяца
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Библиотека ищет добровольцев для перемещения книг и мебели
От сухих веток уже избавили сотни деревьев
На сегодня качественным интернетом обеспечены 135 школ
Девочка родилась с экстремально низкой массой тела
Псы уснули в обеденный перерыв
Победитель получит 50% от всех слепленных бууз
Мероприятие пройдёт в научной библиотеке БГУ
На озере наблюдаются становые трещины и торосные явления
Новое здание детсада «Алые паруса» торжественно откроют позже
На этот раз автоинспекторы работали в районе Мясокомбината
Бестужевцы отметят День театрального кассира
На выставке будут представлены материалы о ВЛКСМ, история создания, развития, деятельность комсомольских ячеек
В Северобайкальске полицейские соревновались в скалолазании
В книге собрали особенности пения предбайкальских бурят
На митинге ожидается порядка 500 человек