В Улан-Удэ вновь начали подрезку деревьев

В мэрии заявляют, что в сквере у Гостиных рядов, где от пышных деревьев остались одни стволы, «тополя дали рост новых веток на 1,5 метра».







весна 2019 года



В этом году специалисты МБУ «Городское лесничество» начали работы по подрезке деревьев с 3 февраля. За это время от сухостойных веток избавлено более 300 деревьев, сообщает администрация Улан-Удэ.В городе в прошлом году стартовала муниципальная программа «Зелёный город». Теперь к 2024 году норматив «обеспеченность зелёными насаждениями» на одного улан-удэнца должен составлять до 10 квадратных метров на одного человека. Сейчас – 3,9 кв. м. на человека.До 1 апреля этого года запланирована обрезка 552 деревьев на улицах Пушкина, Пугачева, Бограда и других.