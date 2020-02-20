В Улан-Удэ вновь начали подрезку деревьев

От сухих веток уже избавили сотни деревьев
В этом году специалисты МБУ «Городское лесничество» начали работы по подрезке деревьев с 3 февраля. За это время от сухостойных веток избавлено более 300 деревьев, сообщает администрация Улан-Удэ.
В городе в прошлом году стартовала муниципальная программа «Зелёный город». Теперь к 2024 году норматив «обеспеченность зелёными насаждениями» на одного улан-удэнца должен составлять до 10 квадратных метров на одного человека. Сейчас – 3,9 кв. м. на человека.
В мэрии заявляют, что в сквере у Гостиных рядов, где от пышных деревьев остались одни стволы, «тополя дали рост новых веток на 1,5 метра».
весна 2019 года
До 1 апреля этого года запланирована обрезка 552 деревьев на улицах Пушкина, Пугачева, Бограда и других.
Библиотека ищет добровольцев для перемещения книг и мебели
От сухих веток уже избавили сотни деревьев
На сегодня качественным интернетом обеспечены 135 школ
Девочка родилась с экстремально низкой массой тела
Псы уснули в обеденный перерыв
Победитель получит 50% от всех слепленных бууз
Мероприятие пройдёт в научной библиотеке БГУ
На озере наблюдаются становые трещины и торосные явления
Новое здание детсада «Алые паруса» торжественно откроют позже
На этот раз автоинспекторы работали в районе Мясокомбината
Бестужевцы отметят День театрального кассира
На выставке будут представлены материалы о ВЛКСМ, история создания, развития, деятельность комсомольских ячеек
В Северобайкальске полицейские соревновались в скалолазании
В книге собрали особенности пения предбайкальских бурят
На митинге ожидается порядка 500 человек