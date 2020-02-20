В 2021 году все школы Бурятии получат высокоскоростной интернет

На сегодня качественным интернетом обеспечены 135 школ



Все школы Бурятии будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года, передаёт ТАСС со ссылкой на в пресс-службу республиканского министерства образования и науки.



На данный момент в Бурятии к высокоскоростному интернету подключено 135 школ. В 2020 году планируется подключение 88 образовательных учреждений, в 2021 - 47.



Среди школ, подключённых к широкополосному интернету, - Багдаринская в отдалённом Баунтовском эвенкийском районе, на севере Бурятии. Как рассказала ТАСС директор учреждения Любовь Пестерева, интернет в школе стабильный.



- В 2019 году у нас поменяли «тарелку» на широкополосный интернет, он есть и в средней, и в начальной школе, - сказала директор. - Пользуемся в образовательных целях, электронным дневником, наши учителя английского языка также дистанционно обучают детей из Витимской школы, потому что там нет преподавателя.

