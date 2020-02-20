Валуев и Поветкин приедут в Читу на турнир на призы Бахтина

Также почётными гостями станут Орзубек Назаров и Семён Гривачев
Всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы мастера спорта международного класса, чемпиона мира среди боксёров-профессионалов Александра Бахтина пройдут в Чите с 26 по 29 февраля.
Состязания пройдут в Чите уже в третий раз. Почётными гостями турнира станут заслуженный мастер спорта России, чемпион XXVIII Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг Александр Поветкин; депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов, чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев; заслуженный мастер спорта СССР, многократный чемпион СССР, Японии, Европы, Азии и Океании, мира Орзубек Назаров; чемпион России Семён Гривачев и сам Александр Бахтин.
В соревнованиях примут участие более ста боксеров в возрасте от 19 до 40 лет из Магадана, Якутска, Благовещенска, Владивостока, Барнаула, Иркутска, Улан-Удэ, Нижнего Новгорода, Казани, Санкт-Петербурга и Читы.
Соревнования пройдут в спортивно-развлекательном комплексе «Мегаполис спорт». Торжественное открытие соревнований состоится 26 февраля в 16:00. Начало боёв – в 18:00. Вход на мероприятие свободный.
Справка
Александр Алексеевич Бахтин – российский боксёр-профессионал, выступающий в втором легчайшем и легчайшем весах. Родился 6 августа 1981 года в городе Краснокаменск Читинской области. Чемпион мира по версии IBO. Девятикратный чемпион Японии, двукратный чемпион Азии.
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