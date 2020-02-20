Спортсмены завоевали серебряные медали
В начале февраля в Красноярске проходил всероссийский турнир по кикбоксингу «Кубок Сибири». В соревнованиях приняли участие 320 спортсменов со всей страны. Среди них были и кикбоксёры из Закаменского района Бурятии.
В разделе «фулл-контакт» среди мужчин 2001 г.р. и старше в весовой категории 51 кг в финал вышел студент 3 курса ЗАПТ Очир Цыренов. Потерпев неудачу в финальном поединке, он стал серебряным призёром соревнований. Среди девушек 2006-2007 гг.р. в весовой категории до 52 кг отличилась ученица 8 класса школы №5 Виктория Нимаева, занявшая второе место.
Их успех в разделе «лайт-контакт» повторила ученица 6 класса школы №5 Динара Цыренова. Она выиграла серебряную медаль среди девушек 2008-2009 гг.р. в весовой категории до 37 кг.
Спортсмены тренируются у преподавателей А.Д. Шаралдаева и П.В. Уланова. Об этом сообщает пресс-служба федерации кикбоксинга Республики Бурятия.
Закаменские кикбоксёры стали призёрами «Кубка Сибири»
Общество, Фото:
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